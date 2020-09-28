Правий Сектор йде до Сумської міської ради Сумський місцевий осередок політичної партії "Правий Сектор" висунув Куксу Олександра Володимировича кандидатом на посаду Сумського міського голови та 42 кандидати в депутати до Сумської міської ради Сумського району Сумської області. Перший кандитат, який веде команду за собою є Сергій Супрун.

На виборах 25 травня 2020 року мешканці Сумської міської ради Сумського району Сумської області будуть обирати голову громади та депутатів.

Сумський місцевий осередок політичної партії "Правий Сектор" висунув кандидатом на посаду Сумського міського голови Куксу Олександра Володимировича, волонтера, учасника бойових дій на Сході України, заступника директора ДП "Суми агроліс".

Олександр Кукса знає проблеми Сумської міської ради та головне знає шляхи їх вирішення, оскільки все життя проживає в Сумах та займав різні посади в державній службі, також як волонтер працював на благо громади та вирішував багато різних проблемних питань. Олександр Володимирович веде за собою потужну команду людей, які є фахівцями в різних галузях та відносяться з любовью до містян Сумської громади.

Олександр Вікторович Кукса обрав "Правий Сектор" виключно за його українську позицію, відстоювання інтересів держави та громад, та поваги до людей та суспільства.

Першим кандидатом в списку є Сергій Анатолійович Супрун.

Повний список кандидатів в депутати до Сумської міської ради від політичної партії "Правий Сектор"