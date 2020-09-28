Правий Сектор йде до Сумської міської ради

На виборах 25 травня 2020 року мешканці Сумської міської ради Сумського району Сумської області будуть обирати голову громади та депутатів.
Сумський місцевий осередок політичної партії "Правий Сектор" висунув кандидатом на посаду Сумського міського голови Куксу Олександра Володимировича, волонтера, учасника бойових дій на Сході України, заступника директора ДП "Суми агроліс".
Олександр Кукса знає проблеми Сумської міської ради та головне знає шляхи їх вирішення, оскільки все життя проживає в Сумах та займав різні посади в державній службі, також як волонтер працював на благо громади та вирішував багато різних проблемних питань. Олександр Володимирович веде за собою потужну команду людей, які є фахівцями в різних галузях та відносяться з любовью до містян Сумської громади.
Олександр Вікторович Кукса обрав "Правий Сектор" виключно за його українську позицію, відстоювання інтересів держави та громад, та поваги до людей та суспільства.
Першим кандидатом в списку є Сергій Анатолійович Супрун.
Повний список кандидатів в депутати до Сумської міської ради від політичної партії "Правий Сектор"
|
1.
|
Супрун Сергій Анатолійович
|
Лікар-психіатр
|
Комунальне неприбуткове підприємство «Сумська Центральна районна клінічна лікарня» Сумської районної ради Сумської області
|
2.
|
Козенко Богдан Ярославович
|
Священнослужитель, Старший благочинний Сумської області
|
Свято Воскресенський кафедральний собор міста Суми, Сумсько-Охтирська єпархія Православної Церкви України
|
3.
|
Мозговий Іван Павлович
|
Голова
|
Вільна профспілка «Справедливість» Сумського Державного Університету
|
4.
|
Бондаренко Катерина Юріївна
|
Заступник медичного директора
|
Комунальне неприбуткове підприємство Сумської обласної ради, «Обласна клінічна спеціалізована лікарня»
|
5.
|
Супрун Ірина Василівна
|
Начальник відділу з охорони праці
|
Управління праці ВК Сумської міської ради
|
6.
|
Ліванчук Олег Петрович
|
Інспектор
|
Райффайзен Банк Аваль
|
7.
|
Гребенюк
Артем Сергійович
|
Тимчасово не працює
|
Тимчасово не працює
|
8.
|
Вахрушев Олег Миколайович
|
Пенсіонер за втратою здоров’я
|
-
|
9.
|
Білінська Марина Романівна
|
Лікар-анестезіолог
|
Комунальне неприбуткове підприємство ЦМКЛ Сумської міської ради
|
10.
|
Штріккер Тетяна Едуардівна
|
Юрисконсульт
|
КП «Паркінг» СМР, адвокатське бюро «ОЛЕНИ СОФІЄВОЇ»
|
11.
|
Бабак Олександр Юрійович
|
Начальник охорони
|
Фермерське господарство «Ладуха»
|
12.
|
Вовк Олександр Володимирович
|
В.о. завідувача кафедри історії Україні
|
Сумський Державний Педагогічний Університет ім. А.С. Макаренка
|
13.
|
Кукса Олександр Вікторович
|
Заступник директора
|
Сумський обласний комунальний дочірній агролісогосподарське підприємство «Сумський агролісгосп» Сумської обласної ради
|
14.
|
Гринько Тетяна Миколаївна
|
Лікар УЗД
|
Комунальне неприбуткове підприємство ЦРКЛ Сумської районної ради Сумської області
|
15.
|
Пушкар Світлана Іванівна
|
Тимчасово не працює
|
Тимчасово не працює
|
16.
|
Фірст Олександр Ігорович
|
Військовослужбовець ЗСУ, Навідник
|
Військова частина А4532 15 ОМПБ
|
17.
|
Іваніна Олександр Вікторович
|
Тимчасово не працює
|
Тимчасово не працює
|
18.
|
Назаров Артур Олегович
|
Тимчасово не працює
|
Тимчасово не працює
|
19.
|
Гребенюк Дар’я Володимирівна
|
Тимчасово не працює
|
Тимчасово не працює
|
20.
|
Степанченко Марина Анатоліївна
|
Бібліотекар
|
Терешківська сільська бібліотека. Терешківської сільської ради, Сумського району, Сумської області
|
21.
|
Завгородній Дмитро Сергійович
|
Тимчасово не працюючий
|
Тимчасово не працює
|
22.
|
Биченко Михайло Герасимович
|
Пенсіонер
|
_
|
23.
|
Волін Владислав Володимирович
|
Лікар-інтерн, стоматолог
|
Комунальне неприбуткове підприємство клінічна стоматологічна поліклініка Сумської міської ради
|
24.
|
Осічева Людмила Миколаївна
|
Медична сестра
|
Комунальне неприбуткове підприємство ЦРКЛ Сумської районної ради Сумської області
|
25.
|
Руденко Вікторія Олександрівна
|
Тимчасово не працює
|
Тимчасово не працює
|
26.
|
Бобошко Павло Борисович
|
Тимчасово не працює
|
Тимчасово не працює
|
27.
|
Волін Вадим Володимирович
|
Тимчасово не працює
|
Тимчасово не працює
|
28.
|
Бардаков Максим Олександрович
|
Фельдшер
|
Комунальне неприбуткове підприємство «Сумський обласний Центр екстреної (швидкої) медичної допомоги та медицини катастроф» Сумської обласної ради
|
29.
|
Волік Світлана Василівна
|
Головний економіст
|
Сумське обласне комунальне дочірнє агролісогосподарське підприємство «Сумський агролісгосп» Сумської обласної ради
|
30.
|
Циганенко Оксана Петрівна
|
Старший фахівець оператор
|
ТОВ «Нова Пошта»
|
31.
|
Руденко Олексій Михайлович
|
Військовослужбовець ЗСУ, офіцер штабу
|
В/ч 4532
15 ОМПБ
|
32.
|
Шматенко Сергій Олександрович
|
Військовослужбовець ЗСУ, Офіцер групи сил підтримки
|
В/ч А4532
15 ОМПБ
|
33.
|
Слутий Ігор Євгенович
|
Фізична особа-підприємець
|
Фізична особа-підприємець
|
34.
|
Басенко Олена Василівна
|
Керівник відділу
|
ТОВ «Нова Пошта»
|
35.
|
Кудрявцева Ніна Іванівна
|
Пенсіонер
|
_
|
36.
|
Яременко Сергій Олексійович
|
Фізична особа-підприємець
|
Фізична особа-підприємець
|
37.
|
Мусієнко Віталій Миколайович
|
Тимчасово не працює
|
Тимчасово не працює
|
38.
|
Новак Сергій Іванович
|
Завідувач складом
|
ТОВ «ЛСК-11»
|
39.
|
Табачна Катерина Миколаївна
|
Касир-оператор
|
ТОВ «ПОСТ ФІНАНСИ»
|
40.
|
Василенко Юлія Володимирівна
|
Оператор ПК і АВ
|
Комунальне неприбуткове підприємство ЦРКЛ Сумської районної ради Сумської області
|
41.
|
Никоненко Володимир Олександрович
|
Тимчасово не працює
|
Тимчасово не працює
|
42
|
Попов Олексій Васильович
|
Пенсіонер
|
_
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