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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Сегодня 16:5552

Аліментники сплачують борги, аби отримати субсидії

Громадяни, які мають бажання отримати житлову субсидію, повинні пам’ятати, що пільга не призначається боржникам по аліментах. Дані вимоги передбачені Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 14.08.2019 року № 807.

Згідно з нормами Постанови, житлова субсидія не призначається, якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників https://erb.minjust.gov.ua, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).

 «Разом з тим, батьки, які не мають можливості сплатити аліментні борги, можуть відпрацювати дитячі кошти на суспільно корисних роботах. До речі, з початку 2020 року таким чином вдалося погасити майже 900 тисяч гривень аліментної заборгованості, зокрема на Полтавщині – 363 тисячі гривень, на Сумщині – понад 280 тисячі та на Чернігівщині – близько 250 тисяч. Відтак, така трудова форма розрахунку з малечею має три важливих фактори: для громадян – сплату боргів та отримання субсидії, для дітей – належна фінансова підтримка, а суспільство – отримує допомогу у сфері благоустрою населеного пункту», – розповіла Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшли Полтавська, Сумська та Чернігівська області.

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