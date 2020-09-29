Аліментники сплачують борги, аби отримати субсидії

Згідно з нормами Постанови, житлова субсидія не призначається, якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників https://erb.minjust.gov.ua, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад 3 місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).
«Разом з тим, батьки, які не мають можливості сплатити аліментні борги, можуть відпрацювати дитячі кошти на суспільно корисних роботах. До речі, з початку 2020 року таким чином вдалося погасити майже 900 тисяч гривень аліментної заборгованості, зокрема на Полтавщині – 363 тисячі гривень, на Сумщині – понад 280 тисячі та на Чернігівщині – близько 250 тисяч. Відтак, така трудова форма розрахунку з малечею має три важливих фактори: для громадян – сплату боргів та отримання субсидії, для дітей – належна фінансова підтримка, а суспільство – отримує допомогу у сфері благоустрою населеного пункту», – розповіла Ірина Свистун, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшли Полтавська, Сумська та Чернігівська області.