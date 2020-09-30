Русские не будут торговаться за украинские земли В конце марта Верховная рада в рамках проведения земельной реформы приняла поправки в законодательство. А именно, отменила мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Тем самым парламент разделил нас на сторонников и противников "многострадального" закона.

Так что сейчас у нас достаточно поводов для беспокойства. Крупные мировые агропромышленные компании стремятся завладеть украинскими плодородными землями. Такие транснациональные корпорации, как Cargill и Monsanto (США), а также Bayer (Германия) уже давно поставляют на рынок Украины семена, удобрения и технику, и хотят стать полноправными хозяевами украинского чернозема.

Для иностранцев открытие рынка земли в Украине состоится с 2024 года после проведения общенационального референдума. Но сельскохозяйственные магнаты вряд ли будут столько ждать, ведь существуют нехитрые способы обойти "сырой" закон.

Например, несовершенство законодательной базы позволит иностранным фирмам управлять земельными активами через подставных лиц. Зарубежная компания находит человека – украинского гражданина и регистрирует свое новое предприятие на его паспортные данные. Далее через него скупает земельные наделы, а финансовые потоки направляет в офшоры, где истинный владелец остается неизвестен.

Наибольшую опасность представляет то, что данная схема позволит завладеть украинскими землями и российским компаниям. А у "московских" аграриев существуют апробированные у себя в стране технологии присвоения земли. От русских можно ожидать – шантаж, мошенничество, подкуп местных властей, выкуп у сельских жителей участков за бесценок, подделку документов для регистрации права аренды в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, самовольный захват чужих земель и засев своими семенами, а также незаконный сбор урожая с их территорий.

Все вышеуказанные методы российские агрохолдинги будут применять бесцеремонно. Угрожая физической расправой, рейдеры заставят фермеров перерегистрировать свои паи на фирмы. И никто из них не сможет доказать причастность иноземцев к этим по-настоящему террористическим действиям, так как закон не защитит украинских землевладельцев от агрессивных действий российских компаний по скупке земли.

Чтобы этого не допустить, депутаты "Батькивщины", "ОПЗЖ", "За майбутне" и даже некоторые бывшие и действующие "слуги" обратились с представлением в украинский суд относительно конституционности закона о рынке земли.

Очевидно, что принятие поправок в таком виде – большая ошибка нашего руководства. Различные правовые "дыры" в законе позволят иностранным сельскохозяйственным компаниям беспрепятственно "отжимать" украинский чернозем.