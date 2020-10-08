280 тисяч гривень аліментів сумчани відпрацювали на суспільно корисних роботах Суспільно корисні роботи – вид адміністративного покарання, що застосовується до неплатників аліментів, котрі мають заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Як розповіла Ірина СВИСТУН, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), притягнення до адміністративної відповідальності є одним із крайніх заходів примусу та застосовується до батьків у разі ігнорування раніше накладених державними виконавцями обмежень. Суспільно корисні роботи допомагають не лише вихованню особистості боржника, а й бюджету його родини, оскільки кошти отримані від такої діяльності перераховуються дітям у повному обсязі.

До речі, з початку 2020 року малеча Полтавщини таким чином отримала понад 360 тисяч гривень аліментів (найбільше у Кременчуцькому районі – 60 тисяч гривень), Сумщини – більше як 280 тисяч гривень аліментів (найбільше у Недригайлівському районі – 50 тисяч гривень) та 250 тисяч гривень аліментів на Чернігівщині (найбільше у Сновському районі – близько 44 тисяч гривень).

Цікаво, що зазвичай суспільно корисні роботи не потребують спеціального навчання або підготовки та призначаються судом на строк від 120 годин до 360 годин. Разом з тим, трапляються випадки, коли неплатники аліментів після відпрацьованого часу залишаються виконувати цю ж роботу вже на добровільних засадах.