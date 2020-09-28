Лысенко-на 2%? А в 2 раза!снизить тариф на тепло? Снизить в 2 раза тариф на тепло = снизить на 100%? Сколько лет для этого А.Лысенко надо быть мэром г. Сумы? А на сколько батонов хлеба в день больше средняя семья купит за 0,92 грн? Этот блог-не за и не против А. Лысенко, он за сумчан.

Немного новейшей истории. По сообщению Укринформа (https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2834253-v-sumah-snizat-tarif-na-teplo-mer.html) новый тариф на тепло в г.Сумы применяется с 01.11.2019 г. Стоимость тепла снизили на 26,72 грн. за Гкал или на 2%. «Да, это небольшое уменьшение, но, я думаю, что для бюджета каждой семьи это будет нормально»,-отметил чиновник - мэр города Александр Лысенко.

Действительно за эти деньги (26,72/30 дней=0,92 грн./день) можно многое купить, например…? Подскажите, пож.

Основным поставщиком тепла в г. Сумы является Сумская ТЕЦ мощностью 40 МВт. Она снабжает теплом 958 домов, общей площадью до 3 000 000м2. Для этого она использует ежегодно около 45тыс. тонн угля. Построена в 1957 г.(63года, т.е. «пенсионерка»). Её КПД на уровне паровоза (температура пара 4400С), в то время, как на современных турбинах подается пар, перегретый до 550-560°C!

Кстати о паровозах. В 1947 г. на Харьковском заводе транспортного машиностроения был построен первый тепловоз. И уже через 9 лет, в феврале 1956 г. на XX съезде КПСС было принято указание о «широком внедрении электровозов и тепловозов», а также о ПРЕКРАЩЕНИИ строительства паровозов. А ведь до 1953г. в СССР эксплуатировались более 10 тыс. паровозов.

Сейчас 1/2 украинского электричества дает атомная энергетика. В тепловой генерации, которая использует УГОЛЬ в качестве сырья (почти 30-40% электричества) все ТЭС уже давно выработали свой расчетный ресурс и многократно его превысили (например, турбины и турбогенераторы Сумской ТЕЦ проработали по 344 - 377 тыс. часов (т.е. по 40-44 года непрерывной работы)). Затраты условного топлива на выработку одного кВт-ч. превысили 400 грамм.

По оценкам экспертов до 2035 года должно быть окончательно выведено из работы до 7 000 МВт мощностей тепловой генерации.

Прим. Германия планирует закрыть свою последнюю угольную шахту к концу декабря 2020 года, полностью выполнив свои обязательства по регулированию в ЕС (https://ru.slovoidilo.ua/2020/04/30/infografika/jekonomika/ugolnaya-otrasl-ukraine-kolichestvo-shaxt-i-uroven-dobych).

22.09.2020г. В.Зеленский подписал указ о дальнейшем развитии ядерной энергетики. В Украине будут строиться новые атомные электростанции.

Известно, что наш мир менялся и меняется благодаря открытиям и изобретениям.

Тепловой насос(ТН) был известен с 1940-х годов, благодаря своей чрезвычайной эффективности, но реальная потребность в нём возникла после нефтяного кризиса 1973 года, когда появился интерес к энергосбережению.

Интересный факт. При потреблении 1 кВт электрической энергии, тепловой насос вырабатывает до4-5 кВт тепловой энергии.

Сегодня в Европе работает до 10 млн. ТН, а всего в мире работает более 30 млн. ТН.

А что в Украине? Ещё два года назад, 03.09.18 г. В. Кличко торжественно открыл для учеников двери современной школы на жилом массиве Осокорки. Да не простой, а первой в Украине энергоэффективной и «умной» школы. 36 классов - 1100 человек. Отапливаемая площадь 20 000 м2 (сравним с 3 131 м2 средне-статистического многоквартирного дома (МКД) в г.Сумы)).

Мониторинг установил, что самым холодным месяцем зимы оказался январь 19 г. Затраты школы на отопление «по кошельку» составили 5 (пять) грн./ м2. После пересчёта на популярную однокомнатную квартиру в Киеве, площадью 50 м2 проектанты были приятно удивлены возможной «мизерной коммунальной платой за отопление….» (250грн.).

В более теплом декабре 2018 г., затраты на отопление на условный м2 в составили 4 (четыре) грн.».

Как сказал классик: нет ничего практичнее хорошей теории.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ МКД - избиратели. Максим Невенчанный из г. Николаев в своём блоге https://news.pn/ru/blogs/231419 обратился к тем, кто живет в МКД с централизованным отоплением с вопросом. Хотите меньше платить за отопление? Конечно же, ДА. Все жильцы МКД в стране Украина были бы не прочь платить за тепло и горячее водоснабжение в 2 раза меньше.

Далее он написал: «и реализовать Ваши желания можно лишь сообща при ПОЛНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ВЛАСТИ», и завершил «вместе мы можем изменить многое».

Поэтому в обращении о снижении тарифов на тепло в 2 раза к будущему мэру Сум (http://www.dancor.sumy.ua/blogs/entries/330514) автор обратился к кандидатам в мэры- Уважаемые: Вадим Акперов, Владимир Быков, Тамара Ищенко, Александр Кукса, Ирина Купрейчик, Александр Лысенко, Владимир Лободин, Елена Мельник, Татьяна Рябуха, Александр Хоруженко.

Отложите на день-два Ваши политические разногласия, соберитесь вместе, можно виртуально, попросите Т.Рябуху от Вашего имени обратиться по этому вопросу к Президенту В.Зеленскому. Это поможет людям г. Сумы, проживающих в квартирах около 1800 МКД (это около 2/3 избирателей г.Сумы).

На снимке здание ООО «ИСК«Гидросфера» в Сумах, площадью 600 м2 обогреваемое только тепловым насосом. Фактически первый пилотный проект.

Уважаемый Александр Николаевич. Оставим в их мечтаниях остальных 8 кандидатов в мэры. Ваш лозунг: «Инициативы сумчан – наш план действий!». Но как действующий мэр, вы просто обязаны пригласить кандидата в мэры Т.Рябуху и вместе с ней познакомиться поближе с европейской инициативой сумчан- использованием тепловых насосов для отопления и вместе обратиться по этому вопросу к Президенту В.Зеленскому.