"Лапша на вуха громадян?" Про "обіцянки-цяцянки" Миколи НОГИ

Нещодавно мав розмову із своїм знайомим, який повідомив мені цікаві відомості, що стосуються «обіцянок-цяцянок» політичної партії «Наш край», від якої зараз в мери Шостки балотується Микола НОГА.

Нагадаю. 2015 рік. Місцеві вибори. Шосткинці в черговий раз обирають мера, яким став Микола НОГА.

Підтримувала його політична партія «Наш край».

У виборчій програмі політичної партії «Наш край» зазначалося (цитую):

« Вирішення проблеми побутових відходів – побудова екологічно чистих заводів з переробки сміття.

Крок восьмий. Справедливі тарифи, енергоефективність та енергозбереження. Ми будемо відстоювати і контролювати:

Зменшення та приведення тарифів до економічно обгрунтованих».

Хіба були побудовані екологічно чисті заводи з переробки сміття?

Невже були зменшені та приведенні тарифи до економічно обгрунтованих?

Ось ці питання турбують мешканців шосткинської громади.

Також громаду занепокоюють чергові «обіцянки-цяцянки» Миколи НОГИ. Як то кажуть, «лапша на вуха».

Невже ми, шосткинці, заслуговуємо на таке?

Шановні громадяни! Надайте, будь ласка, ваші коментарі, які будуть цікаві суспільству.

Коли прийдете 25 жовтня 2020 р. до виборчих скриньок (бажано прийти та проголосувати), зробіть правильний вибір, щоб в черговий раз не «їздили» по вухах «спеціалісти», «професіонали та справжні господарники», які тільки обіцяють на папері та на словах. До реальних справ руки/ноги не дійшли…

Фото з «Шостка Політична»