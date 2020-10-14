Штраф за несвоєчасну сплату аліментів – винагорода дитині за тривале очікування

Як розповіла очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина СВИСТУН, щоб не траплялись випадки, коли малеча тижні, місяці або ж навіть й роки чекає на батьківську фінансову допомогу, фахівці юстиції застосовують певний перелік примусових заходів. Одним з них є система штрафів. За час, який родина не отримувала призначені судом кошти, боржник сплатить певний відсоток від загальної суми боргу. Відтак:
Керівниця звернула увагу, що кошти, отримані від сплати громадянами штрафів, у повному обсязі перераховуються на користь стягувача. З початку 2020 року таким чином правники міжрегіонального управління стягнули з батьків-аліментників 3 мільйони гривень, зокрема на Полтавщині – понад 1 мільйон гривень, на Сумщині – 1,3 мільйона гривень та майже 700 тисяч гривень на Чернігівщині.