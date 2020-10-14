﻿Бездействие власти, или как Турчинов Крым сдавал Сегодня, 14 октября, страна отмечает День защитника Украины. Это повод вспомнить как тех, кто охраняет наш покой, так и тех, кто действует с точностью до наоборот. С февраля по июнь 2014 года Александр Турчинов исполнял обязанности президента Украины и был главнокомандующим вооруженными силами. Имея в своих руках огромные полномочия, он беспрепятственно позволил нарушить территориальную целостность страны.

На тот момент украинская армия сильно сократила численность, но была вполне боеспособна. По словам Александра Кузьмука, в то время занимавшего пост внештатного советника президента по вопросам обороны, около сорока тысяч военнослужащих были готовы к незамедлительной переброске на полуостров. Однако исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх 28 февраля 2014 года на закрытом совещании Совета национальной безопасности и обороны Украины отчитался перед главнокомандующим всего о пяти тысячах украинских солдат, готовых во всеоружии защищать свою страну. Но и этого было бы достаточно для противодействия захватчикам.

Всю вину за произошедшее событие Турчинов перекладывает на военнослужащих, которые якобы отказались исполнять обязанности по обороне территории Крыма. Это откровенная ложь.

Личный состав воинских частей в Крыму ждал приказов, но их все не было. Командиры частей докладывали высшему руководству об отказе покидать свое расположение и готовности с оружием в руках защищать Родину. Формирования планировали оставаться в Крыму до последнего солдата.

По словам командира 204-ой бригады тактической авиации, располагавшейся на аэродроме «Бельбек» полковника Юлия Мамчура, его военнослужащие могли отстоять полуостров, если бы Турчинов своим приказом привел часть в боевую готовность. Но этого не произошло. Хотя бы для сохранения техники в арсенале украинской армии 27 февраля 2014 года Верховный главнокомандующий мог приказать Мамчуру поднять самолеты в воздух и увести их на материковую часть страны, так как в этот день часть стояла на боевом дежурстве.

Со 2 марта 2014 года личный состав 1-го отдельного батальона морской пехоты, располагавшийся в Феодосии, во главе с командиром Дмитрием Делятицким был заблокирован оккупантами. Волонтеры доставляли морпехам защитное снаряжение и продукты, в то время как этим должны были заниматься военные обеспечивающие структуры. Пехотинцы стойко держались до 19 марта, а затем обратились к военному руководству за конкретными директивами относительно действий в Крыму. Военнослужащие просили командование сообщить конкретный алгоритм действий в связи с данными событиями. Однако адекватного ответа и какой-либо помощи они не получили. В результате 24 марта агрессор штурмом взял базу морпехов.

Про бездействие руководства свидетельствует еще один факт неуставного общения министра обороны с заместителем командира отдельного батальона морской пехоты из Керчи Алексеем Никифоровым. Офицер 21 марта вышел на связь по скайпу с Тенюхом, который находился в это время на ток-шоу в прямом эфире в студии украинского телеканала «1+1». Военнослужащий попросил министра о помощи из-за массового перехода солдат-контрактников на сторону оккупанта. Командир хотел добиться от него внятных приказов и указаний о дальнейших действиях. Тенюх обвинил во всех проблемах комбата и не сказал ничего внятного.

В итоге все украинские военные объекты в Крыму были оставлены, а военнослужащие предоставлены сами себе. Очевидно, что Турчинову на тот момент не хватило решительности и смелости взять на себя ответственность за оборону страны. Впоследствии он аргументировал свое бездействие различными мифами. Например, в июле 2018 года в интервью украинскому изданию «Гордон» он рассказал об «идеалистичности» своей натуры. Размышляя о тонкостях личности, он недоумевал, почему войска НАТО сами не пришли и не дали отпор российской армии.

Турчинов не выполнил свои обязанности главы государства и нарушил закон. Конституция требует от президента в случае агрессии «внести в Верховную Раду представление об объявлении состояния войны и в случае вооруженной агрессии против Украины принятия решения об использовании Вооруженных сил страны», а также о «всеобщей или частичной мобилизации и введении военного положения в случае угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины». Сейчас Турчинов смело заявляет, что готов в первых рядах «штурмовать полуостров», если прикажет Зеленский. Но где вы были раньше, пан Турчинов, когда у вас была такая возможность?