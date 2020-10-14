﻿Украинская армия усиливает «кибер» - позиции Указ об установлении Дня защитника Украины издал Петр Порошенко 14 октября 2014 года. Тем же документом было отменено празднование Дня защитника Отечества, который еще с советских времен отмечался 23 февраля. Дата празднования выбрана не случайно. Именно в этот день также отмечается годовщина создания Украинской повстанческой армии, день украинского казачества и православный праздник Покров пресвятой Богородицы – защитницы и покровительницы казаков.

Военно-политическое руководство Украины продолжает вести активный курс на евроинтеграцию страны путем реорганизации структуры украинской армии и приведения ее к стандартам НАТО, а также уделяет значительное внимание готовности национальных вооруженных сил к противодействию угрозам в информационном пространстве. Год назад Украина окончательно сделала важный стратегический выбор, закрепив в Конституции положения о получении полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Проведение тотального реформирования ВСУ и сил обороны в целом для их вывода на современный уровень и надежного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины, ее защиты от внешних вызовов и угроз является одним из ключевых направлений развития независимого украинского государства.

В современной войне далеко не все зависит от огневой мощи. Мир вступил в новую эпоху кибервойн, а хакеры стали своеобразными «пиратами» этих неисследованных морей. Они совершают взломы электронных почт высокопоставленных государственных деятелей и политиков, блокируют веб-сайты различных структур и организаций, проверяя многие страны на уязвимость. И одна из важнейших задач украинской армии это защита интересов государства в информационном пространстве.

В этих целях глобальной модернизации подверглись подразделения информационно-психологических операций Украины. На основании закона «О публичных закупках» №922-VII от 25 декабря 2015 года, поставка и закупка материалов для строительства, ремонта, переоборудования боевых постов, офисной техники, вычислительных машин, ПК и различных видов вооружения и военной техники для Министерства Обороны производится через тендеры, размещаемые в системе электронных закупок «Prozorro».

В первом полугодии через данную систему освоено около 10 млрд. гривен на закупку современной компьютерной техники для работы в интернете специалистов в области информационно-психологического противодействия. Рабочие места были доукомплектованы ноутбуками, медиаконверторами, струйными и лазерными принтерами, МФУ, видеокамерами, мультимедийными видеопроекторами, специальной аппаратурой для создания аудио- и видеоматериалов и другим новейшим оборудованием.

На сегодняшний день в украинской армии существует несколько основных центров информационно-психологических операций – ЦИПСО. В Гуйве Житомирской области расположен 16-й, в Броварах под Киевом 72-й, 74-й во Львове, а в Одессе находится 83-й центр.

За последние несколько лет уровень квалификации специалистов в области кибербезопасности этих центров значительно вырос. Прогрессу способствовало обучение военнослужащих на различных курсах, в том числе за рубежом, а также консультации с политтехнологами и инструкторами из США и стран НАТО.

В начале текущего года «U.S. Special Operation Command» (USSOCOM) – Командование специальных операций США, утвердило программу Университета совместных специальных операций (JSOU) по проведению международных курсов и семинаров для военнослужащих ВС Украины. Одним из таких стал Семинар «Information Related Capabilities Seminar (IRCS)» –Семинар по информационным возможностям, в котором приняли участие офицеры 16-го, 72-го и 83-го центров ИПСО. Тематика основных занятий: проведение информационных операций, теория влияния, анализ пропаганды, связь с общественностью и стратегические коммуникации. По результатам семинарских занятий руководитель отдела информационных операций 83-го ЦИПСО майор Баранчук был отмечен в лучшую сторону.

Принимаемые военно-политическим руководством Украины меры по повышению уровня образованности и квалификации «кибер-специалистов» дали свои плоды. Текстовые сообщения с призывами блокировать работу крупных промышленных предприятий Беларуси, в частности БелАза, распространявшиеся «кибер-воинами» 16-го ЦИПСО, спровоцировали временную остановку функционирования автокомбината.

Отдельный вклад в становление и развитие профессионалов в области информационной безопасности вносят офицеры, принимавшие участие в миротворческих операциях на территории иностранных государств, такие как Олег Валентинович Алаев, офицер 74-го ЦИПСО, участник украинского миротворческого контингента в Сьерра-Леоне в 2001-2002 годах и Ираке в 2004 году. Его опыт, полученный в зарубежных командировках, сыграл весомую роль в создании сети «псевдоличностей», активно освещавших вторжение российских войск в Крым.

В современном мире боевые действия проходят не на физическом поле боя, а виртуальном, именно поэтому украинская армия должна быть максимально готова не только к отражению внешних информационных угроз, но и нанесению ответных, в том числе превентивных, ударов. Особенно актуально сегодня повышение качества планирования мероприятий информационного противоборства и исполнения специалистами центров ИПСО ВСУ материалов информационно-пропагандистского характера, что позволит повысить эффективность ведения информационных кибервойн против Российской Федерации.