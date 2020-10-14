Про переваги вебпорталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»
Міністерство юстиції цінує час громадян, створюючи сервіси, чутливі до потреб українців. Так, вебпортал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» https://dracs.minjust.gov.ua покликаний зберегти час користувачів для більш важливих речей та дає можливість опанувати необхідні послуги, не виходячи з дому.
- * Відсутність черг;
- * Запис на прийом до фахівця у будь-який зручний час;
- * Якісна консультативна допомога;
- * Можливість подати заяву на реєстрацію актів цивільного стану онлайн.
Як розповіла очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина СВИСТУН, актуальність цього онлайн-ресурсу в умовах пандемії підтверджується значним попитом. Лише у минулому місяці послуги сучасним та комфортним способом отримали більше ніж 2 тисячі громадян, з яких 1034 на Полтавщині, 585 – на Сумщині та 619 – на Чернігівщині.