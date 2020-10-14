Про переваги вебпорталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» Міністерство юстиції цінує час громадян, створюючи сервіси, чутливі до потреб українців. Так, вебпортал «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» https://dracs.minjust.gov.ua покликаний зберегти час користувачів для більш важливих речей та дає можливість опанувати необхідні послуги, не виходячи з дому.

* Відсутність черг;

* Запис на прийом до фахівця у будь-який зручний час;

* Якісна консультативна допомога;

* Можливість подати заяву на реєстрацію актів цивільного стану онлайн. Як розповіла очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина СВИСТУН, актуальність цього онлайн-ресурсу в умовах пандемії підтверджується значним попитом. Лише у минулому місяці послуги сучасним та комфортним способом отримали більше ніж 2 тисячі громадян, з яких 1034 на Полтавщині, 585 – на Сумщині та 619 – на Чернігівщині.