Хто порушив Закон? Про чесні вибори

Наступної неділі будемо обирати депутатів місцевих рад усіх рівнів.

В Шостці теж виборці віддадуть свої голоси на підтримку депутатів від різних політичних сил.

Журналісти Інформаційної агенції ВГО «Журналісти проти корупції», за допомогою youcontrol вирішили дізнатися про чесність політичних партій, які висунули кандидатами в депутати до Шосткинської міської ради мешканців Шостки.

Згідно з даними з офіційного сайту Центральної виборчої комісії (Шосткинська міська рада), під № 36 у єдиному виборчому списку від політичної партії «НАШ КРАЙ» зазначено Ходькову Аліну Миколаївну, 07.03.1949 р.н., безпартійну, яка проживає в м.Шостка.

Проте, за даними ЄДРПОУ та youcontrol, вона очолює Шосткинську міську партійну організацію Соціалістичної партії України (код ЄДРПОУ – 24011356).

Згідно ст.219 Виборчого кодексу України організація партії може висунути кандидатів, які є членами цієї партії, або безпартійними особами, у вигляді єдиного виборчого списку, тобто наявне порушення чинного законодавства про вибори політичною партією «НАШ КРАЙ».

Інформаційна агенція ВГО «Журналісти проти корупції» сподівається, що відповідні органи відреагують на дане порушення і нададуть відповідну оцінку діям керівників політичної партії «НАШ КРАЙ».