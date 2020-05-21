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19.10.2020 17:58344

У кого на содержании "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии"?

Украинская певица Светлана Лобода представила общественности видеообращение шокированной сумчанки Виктории Гончаренко, участницы реалити-шоу #нареченадлятата

Сумчанка Виктория Гончаренко, участница реалити-шоу #нареченадлятата, поделилась с украинской певицей Светланой Лободой своими мыслями по поводу содержания местными властями и чиновниками от медицины "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии".

"Этот роддом не содержит государство и даже не спонсирует город", - возмутилась шокированная сумчанка и добавила: "Роддом ушёл в вольное плавание".

Так кто финансово содержит "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии"?

 

 

 

Фото
  • Этот роддом не содержит государство и даже не спонсирует город
Общество Гончаренко Лобода Наречена для тата Роддом Сумы

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