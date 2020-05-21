У кого на содержании "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии"?

Сумчанка Виктория Гончаренко, участница реалити-шоу #нареченадлятата, поделилась с украинской певицей Светланой Лободой своими мыслями по поводу содержания местными властями и чиновниками от медицины "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии".
"Этот роддом не содержит государство и даже не спонсирует город", - возмутилась шокированная сумчанка и добавила: "Роддом ушёл в вольное плавание".
Так кто финансово содержит "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии"?
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