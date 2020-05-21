У кого на содержании "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии"? Украинская певица Светлана Лобода представила общественности видеообращение шокированной сумчанки Виктории Гончаренко, участницы реалити-шоу #нареченадлятата

Сумчанка Виктория Гончаренко, участница реалити-шоу #нареченадлятата, поделилась с украинской певицей Светланой Лободой своими мыслями по поводу содержания местными властями и чиновниками от медицины "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии".



"Этот роддом не содержит государство и даже не спонсирует город", - возмутилась шокированная сумчанка и добавила: "Роддом ушёл в вольное плавание".



Так кто финансово содержит "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии"?

