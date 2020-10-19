Экс-министр образования Гриневич о "манипуляциях" Манипулянтка-антисоветчица о десятилетнем образовании в современной украинской школе и зарплатах учиителей

Экс-"министерка" образования Лилия Гриневич на страницах своего Facebook рассуждает о "манипуляциях" на предстоящем всеукраинском опросе 25 октября на предмет сбора мнений граждан Украины по вопросу длительности обучения детей в школьных учреждениях.

Оригинал поста в Facebook: https://www.facebook.com/liliya.grynevych/posts/3694252783952073

"Пани" Гриневич больше озабочена материально-финансовым состоянием и других "необходимых ресурсов" учителей, чем качеством школьного образования, которое она лихо свела к длительности обучения в современной застойной образовательной системе Украины. Экс-министр Гриневич, больше - это не значит лучше!

Бездумно рассуждая, она призывает в дальнейшем не учиться и работать в Украине на её благо, а держать ориентиры на "цивилизованные страны" - такова философия "заробитчанки" от образования!

Сумчане, думайте сами, решайте сами...