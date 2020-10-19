Батьків на Сумщині накрила хвиля двійнят Вони народжуються з незначним проміжком у часі, скоріше всього мають дуже схожу зовнішність, а зв’язок між ними настільки тісний, що навіть відстань його не порушить. Поява на світ близнюків досить не часта подія, проте доля все ж таки обирає щасливців, які одразу двічі стають батьками.

Як розповіла очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина СВИСТУН, з початку 2020 року населення Сумщини поповнилось 4650 дітьми, з яких двієнь – 55 пар. Переважна кількість близнюків – дівчата (25 пар), хлопців дещо менше – 15 пар, стільки ж і різностатевих дітей. Переможцем рейтингу щодо народження двієнь став обласний центр, де фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 29 пар малечі. «Срібло» здобув Конотоп – тут на світ з’явилося 6 пар двійнят.

До речі, продовж 9 місяців найпопулярнішими іменами були Артем, Богдан, Владислав, Данило, Іван, Максим, Анна, Анастасія, Аліса, Варвара, Єва та Марія. Серед рідковживаних були зареєстровані Аврам, Гордій, Кузьма, Мирон, Ніл, Платон, Рамзан, Спартак, Аделіна, Доменіка, Жасмін, Євангеліна, Ізабелла, Іванна, Каміла, Ніколь та Маліна.