«Новый Птенчик» акушера-гинеколога Наталии Кобылецкой

Ни для кого уже не секрет, что Сумская область уверенно вошла в "красную" зону по пандемии COVID-19. Ежедневные сводки новостей пестрят неопровержимыми фактами заболеваний с летальными исходами в результате осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.
Но все эти трагические события никоим образом не мешают проводить антикарантинные пиар-акции представителям «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии». Ну, хорошо... смотрите сами: https://www.facebook.com/100017299324190/posts/712760935977211/.
Новорожденный ребёнок с "фотошопным смайлом" на личике в объятиях акушера-гинеколога Наталии Кобылецкой без средств защиты... имитация информационной безопасности при непосредственном контакте с возможным носителем смертоносной коронавирусной инфекции!
На кого рассчитан этот театральный "пир во время чумы"?
Украинская певица Светлана Лобода представила общественности видеообращение шокированной сумчанки Виктории Гончаренко, участницы реалити-шоу #нареченадлятата...
О стерилизаторах воздуха и безопасных защитных масках...
Современный авторынок – это довольно сложный механизм. Здесь множество подводных камней, от понимания или нет которых зависит успех вашей деятельности....
Продолжаем говорить об актуальном...
Продолжаем говорить об актуальном...