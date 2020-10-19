«Новый Птенчик» акушера-гинеколога Наталии Кобылецкой В Украине антирекорды по COVID-19, Сумская область в "красной" зоне, а в «Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии» праздничная эйфория...

Ни для кого уже не секрет, что Сумская область уверенно вошла в "красную" зону по пандемии COVID-19. Ежедневные сводки новостей пестрят неопровержимыми фактами заболеваний с летальными исходами в результате осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.

Но все эти трагические события никоим образом не мешают проводить антикарантинные пиар-акции представителям «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии». Ну, хорошо... смотрите сами: https://www.facebook.com/100017299324190/posts/712760935977211/.

Новорожденный ребёнок с "фотошопным смайлом" на личике в объятиях акушера-гинеколога Наталии Кобылецкой без средств защиты... имитация информационной безопасности при непосредственном контакте с возможным носителем смертоносной коронавирусной инфекции!

На кого рассчитан этот театральный "пир во время чумы"?