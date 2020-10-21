Міський голова та керівник обласної адміністрації – головні замовники джинси в сумських онлайн-медіа Сумський міський голова Олександр Лисенко та голова Сумської облдержадміністрації Роман Грищенко є головними замовниками прихованої політичної реклами в сумських онлайн-медіа. На них припадає дві третини від усієї джинси.

Такими є результати моніторингу сумських онлайн-медіа, проведеного Інститутом масової інформації в період з 3 по 5 жовтня 2020 року. Аналізувалися новини десяти сайтів (Данкор онлайн, SumyToday, The Sumy Post, 0542.ua, Ваш шанс, Сумські дебати, Азимут Сум, Сумське віче, Панорама, Everyday.Sumy) на предмет розміщення матеріалів з ознаками політичної замовності та неналежно маркованої агітації, наявності в них фейків/маніпуляцій та визначення основних замовників джинси.

Загалом за період моніторингу сайти розмістили 1172 новини. З них 47 (4% від усіх новин) є джинсою, тобто мають явні ознаки політичної замовності. Жодного замовного матеріалу за цей період не розмістили лише три медіа з десяти – Данкор онлайн, SumyToday і Панорама.

Найбільше замовних матеріалів зафіксовано у трьох виданнях, які пов’язують з сумським діячем у сфері медіа Євгеном Даниленком – Сумські дебати, Азимут Сум і Сумське віче. Ці ресурси розмістили за період моніторингу відповідно 12, 10 і 9 джинсових новин, що складає від 4,5% до 6,3% усіх новин у стрічках цих сайтів.

Не відстає від «лідерів» і The Sumy Post, 5,3% новин якого є замовними. Ваш шанс і 0542.ua опублікували по 3,3% джинси.

Окремо слід відзначити сайт Everyday.Sumy. За кількістю розміщених замовних матеріалів він є «середнячком» – 5 джинсових матеріали за три дні. Але якщо інші сайти публікують загалом від 30 до 70 новин на добу, то Everyday.Sumy опублікував лише 19 новин. Відповідно, джинса на сайті склала аж 26% новинної стрічки.

Цікаво, що сумські онлайн медіа взагалі припинили використовувати такий популярний раніше вид розміщення прихованої реклами, як «неналежне маркування» – коли текст маркується не як «реклама» чи «передвиборча агітація», а умовною позначкою типу (Р). За період моніторингу в сумських онлайн медіа не було виявлено таких матеріалів – усі «джинсові» новини взагалі не містили жодного маркування.

Місцева виборча кампанія на Сумщині, на жаль, не обійшлася і без контрагітації – на сторінках трьох медіа було розміщено по два матеріали, спрямовані проти кандидатів до обласної ради. Відзначилися, знову ж таки, трійка найбільш «джинсових» сайтів – Сумські дебати, Азимут Сум і Сумське віче. Перший матеріал спрямовано проти кандидата від «Європейської солідарності» Дмитра Нагорного. Сайти розмістили ідентичний текст, змінивши лише заголовки: «Безхатній» чиновник Сумської облради балотується у депутати, Чиновник Сумської облради, який у робочий час полюбляє займатися в спортзалі, балотується в депутати, У депутати балотується «безхатній» чиновник Сумської облради.

Ще одна публікація стосується іншого кандидата від «Європейської солідарності», народного депутата 7-8 скликань Олега Медуниці. Опублікувавши ідентичний текст, сайти цього разу не надто «заморочувалися» і зі зміною заголовків:

- «Медуниця, який із тріском програв вибори у Верховну Раду, тепер «пре» в Сумську облраду» (Сумські дебати, Сумське віче),

- «Медуниця, який з тріском програв вибори у Верховну Раду, тепер «лізе» в Сумську облраду» (Азимут Сум).

Характерною ознакою сумської «джинси» є її особистісний характер – лише 17% цих матеріалів піарять партії, замовниками решти є або місцеві політики (51% джинси), або місцеві чиновники (32%). Точніше, один чиновник – голова Сумської обласної державної адміністрації Роман Грищенко. За три дні в сумських онлайн-медіа помічено 13 замовних матеріалів про нього: по 3 на сайтах Сумські дебати і Сумське віче, по дві – в Everyday.Sumy, Азимут Сум і Ваш шанс, і ще одну – в The Sumy Post.

Але лідером серед героїв джинси є не керівник області, а керівник міста – діючий Сумський міський голова і кандидат на цю посаду Олександр Лисенко. Так, сумські онлайн-медіа за період моніторингу розмістили 14 матеріалів з піаром мера Сум: The Sumy Post, 0542.ua, Сумське віче і Everyday.Sumy – по дві новини, а Сумські дебати і Азимут Сум – по три.

Серед партій відзначилися «Опозиційна платформа – за життя», яка розмістила свій замовний матеріал на п’яти сайтах (The Sumy Post, Ваш шанс, Сумські дебати, Азимут Сум, Everyday.Sumy) і «Наш край» (два розміщення – The Sumy Post і 0542.ua).

Сама по собі джинса вже є маніпуляцією – читачів вводять в оману, видаючи замовні матеріали за новини. Але є ще й джинса, яка містить фейкову і маніпулятивну інформацію, що є подвійним злом. І майже чверть джинси на сумських сайтах – 23% – є такою.

Зокрема, у джинсовому матеріалі «Опозиційної платформи – за життя» відповідальність за акт вандалізму проти їхнього офісу покладається на невідомих «радикалів», які «під покровом ночі» і чомусь «боягузливо» обстріляли фарбою банери та вікна приймальні. Матеріали з таким заголовком розмістили The Sumy Post, Сумські дебати і Азимут Сум. І лише сайт Ваш шанс толерантно прибрав із заголовка слово «боягузливо».

Вже згадані матеріали контрагітації також насичені маніпулятивними фразами. Так, у публікаціях, спрямованих проти Дмитра Нагорного (1, 2, 3), використовуються фрази «безхатній чиновник», «бездомний чиновник-депутат», «усіма благами він користується за довіреністю», «проживає у будинку в Сумах та будь-яку інформацію про нього воліє приховати».

Матеріали ж проти Олега Медуниці (1, 2, 3), крім маніпулятивних формулювань, містять і відверто неправдиву інформацію: «програвши на парламентських виборах, прагне дорватися до влади хоча б на Сумщині», «політик, який постійно бігав від однієї партії до іншої», «був членом фракцій «Фронт змін» та «За Україну!», «у Сумах подейкували, що ще на початку року Олег Медуниця тихенько купив собі нового джипа не по кишені», «прославився Олег Медуниця не тільки своєю злоязикістю, а ще й своїми закордонними поїздками та пристрастю до делікатесів».

Отже, сумські онлайн-медіа у передвиборчий період відзначилися практично усім спектром замовних матеріалів: джинсою, контрагітацією, фейковими і маніпулятивними матеріалами.

Олексій Захарченко, регіональний представник ІМІ в Сумській області

Матеріал було підготовлено ГО «Інститут масової інформації» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицію Міжнародного фонду «Відродження».