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Мария Каша
Мария Каша
22.10.2020 22:33373

Мэр Сум Александр Лысенко в ожидании «суперсумских» поступков

Сегодня, 22 октября, мэр Сум Александр Лысенко посетил "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" и поделился впечатлениями

При посещении "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии" мэр Сум Александр Лысенко был приятно впечатлён атмосферой затишья и комфорта.

"Тут всё учтено до мелочей – мебель, цветовая гамма, структурированность профилей", - резюмировал наблюдательный мэр.

"Нашему городу нужны «суперсумские» поступки - ожидаем бэби-бум от наших мамочек!", - призвал мэр напоследок.

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