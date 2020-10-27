Мэр Сум Александр Лысенко в ожидании «суперсумских» поступков

При посещении "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии" мэр Сум Александр Лысенко был приятно впечатлён атмосферой затишья и комфорта.
"Тут всё учтено до мелочей – мебель, цветовая гамма, структурированность профилей", - резюмировал наблюдательный мэр.
"Нашему городу нужны «суперсумские» поступки - ожидаем бэби-бум от наших мамочек!", - призвал мэр напоследок.
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