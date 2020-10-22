Сумчане, остановите безумие! И куда только смотрит мэр?

Вечер пятницы, центральная часть Сум.
Одним словом, безумству храбрых поём мы песню... ну, что сказать?!
Практически все гуляющие без средств индивидуальной защиты, дети грязными руками поглощают сладости под неусыпными взглядами взрослых, не видно ни одного представителя правопорядка...
И куда только смотрит мэр ?
Сегодня, 22 октября, мэр Сум Александр Лысенко посетил "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" и поделился впечатлениями...
В Украине антирекорды по COVID-19, Сумская область в "красной" зоне, а в «Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии» праздничная...
О стерилизаторах воздуха и безопасных защитных масках...
Продолжаем говорить об актуальном...
Продолжаем говорить об актуальном...
Мария Каша
Народ совсем без мозгов! Что Вы хотите от мэра? Мэр смотрит, где можно урвать побольше - это не новость дня!
Alik80
А что ему делать, если вирус убивает людей, вы сами виноваты, не придерживаетесь карантинных мер , а потом плачете!