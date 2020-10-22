Сумчане, остановите безумие! И куда только смотрит мэр? В Украине антирекорды по COVID-19, Сумская область в "красной" зоне, мэр Сум якобы принял жёсткие карантинные меры, но сумчане другого мнения

Вечер пятницы, центральная часть Сум.

Одним словом, безумству храбрых поём мы песню... ну, что сказать?!

Практически все гуляющие без средств индивидуальной защиты, дети грязными руками поглощают сладости под неусыпными взглядами взрослых, не видно ни одного представителя правопорядка...

И куда только смотрит мэр ?