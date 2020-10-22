Блоги

Окси
Окси
23.10.2020 22:0623812

Сумчане, остановите безумие! И куда только смотрит мэр?

В Украине антирекорды по COVID-19, Сумская область в "красной" зоне, мэр Сум якобы принял жёсткие карантинные меры, но сумчане другого мнения

Вечер пятницы, центральная часть Сум.

Одним словом, безумству храбрых поём мы песню... ну, что сказать?!

Практически все гуляющие без средств индивидуальной защиты, дети грязными руками поглощают сладости под неусыпными взглядами взрослых, не видно ни одного представителя правопорядка...

И куда только смотрит мэр ?

Фото
Общество CoVID-19 Карантинные меры Коронавирус Мэр Сум

Комментарии

Мария Каша
Мария Каша
Вчера 11:00

Народ совсем без мозгов! Что Вы хотите от мэра? Мэр смотрит, где можно урвать побольше - это не новость дня!

Альберт М
Alik80
Вчера 18:21

А что ему делать, если вирус убивает людей, вы сами виноваты, не придерживаетесь карантинных мер , а потом плачете!

По тематике

Мария Каша
Мэр Сум Александр Лысенко в ожидании «суперсумских» поступков

Сегодня, 22 октября, мэр Сум Александр Лысенко посетил "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" и поделился впечатлениями...

Мария Каша 22.10.2020 22:33
Окси
«Новый Птенчик» акушера-гинеколога Наталии Кобылецкой

В Украине антирекорды по COVID-19, Сумская область в "красной" зоне, а в «Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии» праздничная...

Окси 21.10.2020 14:00
Александр Шутко
Поборем коронавирус

О стерилизаторах воздуха и безопасных защитных масках...

Александр Шутко 15.09.2020 14:07
Александр Шутко
... новости о коронавирусе

Продолжаем говорить об актуальном...

Александр Шутко 21.04.2020 15:28
Александр Шутко
Пьявки VS коронавирус

Продолжаем говорить об актуальном...

Александр Шутко 09.04.2020 11:00
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.