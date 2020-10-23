Процедура відновлення платоспроможності фізособи: які умови Громадяни, які мають борги, проте не в змозі погасити їх, можуть скористатися процедурою відновлення платоспроможності фізичної особи. Цей процес став можливим завдяки прийнятому вперше у державі Кодексу України з процедур банкрутства.

Як розповіла очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина СВИСТУН, провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи може бути відкрито лише за заявою боржника, яка подається до господарського суду та за певних умов:

- розмір прострочених зобов’язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;

- боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов’язань упродовж двох місяців;

- ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення;

- існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов’язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).

Варто зазначити, що наразі на Полтавщині порушено 2 процедури про визнання фізичної особи неплатоспроможною, на Сумщині – 1 та 2 – на Чернігівщині.