Інцидент в дитячій лікарні не треба «спускати на галмах»! Про виявлення на роботі у нетверезому стані керівниці Шосткинської дитячої лікарні

Нещодавно славетне місто Шостку облетіла звістка: на роботі у нетверезому стані перебуває керівник дитячої лікарні.

Цю новину також розмістив на своїй сторінці й Ukr.net — украинский веб-портал (http://sumy.today/news/society/9953-politsiia-sumshchyny-provodyt-perevirku-za-faktom-perebuvannia-napidpytku-na-roboti-ochilnytsi-odniiei-z-dytiachykh-likaren.html).

З журналістських джерел стало відомо, що «допомагає» їй уникнути відповідальності декілька обставин, однією з яких є як відправлення її у відпустку на два тижні «заднім числом».

Нагадаю, що власник КНП «Шосткинська дитяча лікарня» це Шосткинська міська рада, яку очолює міський голова Микола НОГА.

Краще б не відправляли її у відпустку, а скористалися би допомогою лікарів, які б вилікували її від алкогольної залежності, якщо така у неї є.

Звертаюсь до Миколи НОГИ та прошу його бути законослухняним, тому що громаді потрібен мер, який змінить життя шосткинської громади на краще.

За останні 20 років влада в Шостці не змінювалася, як і зараз залишається незмінною, судячи за попередніми підрахунками нещодавно проведених місцевих виборів.

Якщо керівниця Шосткинської дитячої лікарні Тетяна ГОНЧАР щось накоїла, то вона повинна за це відповісти відповідно до чинного законодавства так само, як і будь-який працівник. Не повинно бути таких випадків, коли керівництву все, як кажуть, сходить з рук, як іноді буває у практиці Миколи НОГИ.

В свою чергу міський голова Шостки Микола НОГА повинен адекватно відреагувати на інцидент з Тетяною Гончар шляхом вжиття відповідних заходів щодо неї.

В Шостці вже потрібно змінювати життя на краще!

Чекаю офіційної відповіді від Миколи НОГИ в соціальних мережах або на офіційній сторінці Шосткинської міської ради.