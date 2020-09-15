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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Сегодня 12:30159

Статистика про здоров'я у світі

В інтернеті є сайт, що подає світову статистику з різних питань у реальному часі. Ось статистика про здоров'я.

10.792.414

  Смертей через інфекційні захворювання в цьому році

6.319.174

  Смертей дітей до 5 років

35.385.258

  Абортів у цьому році

256.962

  Материнська смертність під час пологів у цьому році

42.214.257

  ВІЛ/СНІД інфікованих

1.397.560

  Смертей, викликаних ВІЛ/СНІДом у цьому році

6.827.854

  Смертей викликаних захворюванням на рак в цьому році

815.462

  Смертей викликанних малярією

7.272.777.830

  Цигарок викурено сьогодні

4.155.971

  Смертей викликано курінням у цьому році

2.079.297

  Смертей викликаних зловживанням алкоголю в цьому році

891.502

  Самогубств у цьому році

$ 332.582.560.012

  Всесвьтні витрани на нелегальні наркотичні засоби в цьому році

1.122.243

  Смертей в результаті аварій на транспорті в цьому році
Общество Здоровье

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