Статистика про здоров'я у світі

|
10.792.414
|
Смертей через інфекційні захворювання в цьому році
|
6.319.174
|
Смертей дітей до 5 років
|
35.385.258
|
Абортів у цьому році
|
256.962
|
Материнська смертність під час пологів у цьому році
|
42.214.257
|
ВІЛ/СНІД інфікованих
|
1.397.560
|
Смертей, викликаних ВІЛ/СНІДом у цьому році
|
6.827.854
|
Смертей викликаних захворюванням на рак в цьому році
|
815.462
|
Смертей викликанних малярією
|
7.272.777.830
|
Цигарок викурено сьогодні
|
4.155.971
|
Смертей викликано курінням у цьому році
|
2.079.297
|
Смертей викликаних зловживанням алкоголю в цьому році
|
891.502
|
Самогубств у цьому році
|
$ 332.582.560.012
|
Всесвьтні витрани на нелегальні наркотичні засоби в цьому році
|
1.122.243
|
Смертей в результаті аварій на транспорті в цьому році
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