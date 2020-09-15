Статистика про здоров'я у світі В інтернеті є сайт, що подає світову статистику з різних питань у реальному часі. Ось статистика про здоров'я.

10.792.414 Смертей через інфекційні захворювання в цьому році 6.319.174 Смертей дітей до 5 років 35.385.258 Абортів у цьому році 256.962 Материнська смертність під час пологів у цьому році 42.214.257 ВІЛ/СНІД інфікованих 1.397.560 Смертей, викликаних ВІЛ/СНІДом у цьому році 6.827.854 Смертей викликаних захворюванням на рак в цьому році 815.462 Смертей викликанних малярією 7.272.777.830 Цигарок викурено сьогодні 4.155.971 Смертей викликано курінням у цьому році 2.079.297 Смертей викликаних зловживанням алкоголю в цьому році 891.502 Самогубств у цьому році $ 332.582.560.012 Всесвьтні витрани на нелегальні наркотичні засоби в цьому році 1.122.243 Смертей в результаті аварій на транспорті в цьому році