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Александр Шутко
Александр Шутко
Сегодня 13:05187

О безотлагательной необходимости проведения реформ в Украине (краткие тезисы)

Основой для создания законодательной базы реформ должно быть понимание того, что только повышение ответственности госслужащих и приравненных к ним категорий, ответственности персональной, материальной с возмещением нанесенных убытков в досудебном порядке, может дать результат.

Основой для создания законодательной базы реформ должно быть понимание того, что только повышение ответственности госслужащих и приравненных к ним категорий, ответственности персональной, материальной с возмещением нанесенных убытков в досудебном порядке, может дать результат.

Термин политическая и т.п. ответственность должны быть вытеснены на последние ступеньки существования государства. Оплата госчиновника, депутата и т.п. любого ранга бонусная по результатам деятельности. Ответственность материальная в досудебном порядке.

Таким образом значительно уменьшиться поток желающих идти во власть. А совесть, личные амбиции и возможности соответствовать занимаемой должности послужат хорошими мотиваторами претендентов на госслужбу.

1. Прежде всего хочу коснуться налогообложения:

Они должно быть простым и понятным, впрочем, как и вся законодательная база, не иметь склонности к излишней «юридизации» или «бухгалтеризации».

1.1. Так НДФЛ должен собираться со всего трудоспособного населения в возрасте, достигшем 18 лет.

Это строго расчетная величина, где учитываются все расходы государства на его содержание, которая пропорционально делится на указанный сегмент населения. Получится не более 1500 грн в год на человека. Выплачивающий НДФЛ имеет право на пенсионное обеспечение, медобслуживание и некоторые другие услуги государства.

Подчеркиваю – величина строго расчетная и легко объяснимая.

 

1.2. В сфере промышленного производства принцип налогообложения тоже расчетный от произведенной валовой продукции и ее сбыта, с бонусным снижением налогообложения за каждое вновь образованное рабочее место.

Создание рабочих мест должно быть в приоритете при налогообеспечении.

2. Административная реформа строится на тех же принципах персональной ответственности. Где отрасли выделяется фонд оплаты труда и компенсация на производственные затраты.

Руководитель распоряжается фондом оплаты по своему усмотрению.

Может нанимать как постоянных работников, так и привлекать временные трудовые коллективы.  

Все дело опять же в персональной ответственности.

Производственные расходы на содержание учреждения компенсируются государством по представлению.

 

3. В сфере общественной деятельности, включая партийную и депутатскую, где эти структуры являются вошедшими во власть. Партии, депутаты всех уровней должны предоставлять избирателям не столько некие программы, сколько календарные планы их деятельности. А не выполнение более 30% этого календарного плана в течении года должно влечь за собой автоматическое отстранение партии, депутата от своих полномочий.

Это заставит партии заниматься не только политиканством, а реальной деятельностью, в договоренностях с другими субъектами общественной жизни. Объединить и значительно уменьшить количество партий.

Кабинет министров должен быть законодательным органом, а его законы могут быть отменены Радой по прошествии года.

ВРУ должна работать по регламентам, которые ей будет выписывать некая общественная структура, состоящая из лиц, имеющих общественный авторитет.

Секрет «сталинизма» в создании иллюзии жесткой персональной ответственности ответработников, хотя при этом в основном решались политические задачи.

 

П.С.:

Ловушки руцького мира.
1-я: Восстановить СССР хотят в границах, а не как многие думают, во всех его "прелестях".
Когда на нонешнюю пенсию можно купить, если достанешь (!), тонну ковбаси!
2-я: Восстанавливать "соц. справедливость классовую" никто не собирается. Наоборот говорят о сословиях и (!) возврату крепостного права! Ви лично в какое сословие метите?
3-я: Видели сколько мпатриархат храмин настроил - обязательное прямославие и царебожие! Как это било в сцарской расеи.
Даже не знаю что к такому счастью добавить... Разве что воевать вашим детям по всему миру. Мир то руцкий!

 

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