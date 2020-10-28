Елена Чумаченко, а как Вы проводите вечер пятницы?

По состоянию на утро 30 октября в Сумской области 11508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, за всё время пандемии на Сумщине было зафиксировано 186 летальных случаев.
Но обитатели скандально известного «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» под управлением главврача Ольги Чирвы продолжают жить своей показной жизнью, демонстрируя факты преступной халатности при исполнении своих обязанностей при нарушении мер карантинной безопасности.
Вероятно, главврач казённого «родильного дома» Ольга Чирва потеряла всякое чувство реальности и откровенно занята финансовыми вопросами в погоне за собственной наживой, игнорируя вопиющие нарушения эпидемилогической безопасности пациентов вышеназванного медучреждения.
Поэтому вполне резонно задать не риторический вопрос пока что начальнику отдела здравоохранения Сумского горсовета Елене Чумаченко: когда Вы, наконец, наведёте порядок в «Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии»?
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