Гнать в шею проходимцев из КСУ! Семь судей Конституционного Суда Украины срочно изменили свои декларации, пока они были вне доступа.

«Стражи» конституции в малиновых мантиях намерены выйти сухими из воды.

Как стало известно, после закрытия публичного доступа к Реестру электронных деклараций согласно решению Конституционного суда Украины, семь из 15 судей этого же суда срочно внесли изменения в данные своих деклараций. Этот неприглядный факт со ссылкой на данные Реестра деклараций был опубликован вчера в сообщении одного из каналов СМИ.

"29 октября, когда был закрыт публичный доступ к Реестру деклараций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, 7 из 15 судей Конституционного суда Украины обновили свои данные о доходах", - говорится в сообщении.

В частности, существенные изменения в разделе о доходах (в том числе подарках) 29 октября добавили в декларацию главы КСУ Александра Тупицкого. Он задекларировал 181 тысячу гривен заработной платы.

Также, по информации издания, существенные изменения появились у Ирины Завгородней (более 201 тыс. грн заработной платы); Сергея Головатого (более 206 тыс. грн); Александра Литвинова (более 189 тыс. грн); Владимира Мойсика (более 211 тыс. грн); Виктора Колесника (более 221 тыс. грн, внесено 28 октября); Олега Первомайского (более 164 тыс. грн).