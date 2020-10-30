300% в дитячій лікарні не виплачують? 300% в дитячій лікарні не виплачують?

Таке запитання бажав задати Тетяні ГОНЧАР, головному лікарю Шосткинської дитячої лікарні, проте зараз це неможливо зробити через те, що її «сховали» у відпустку або відправили на лікування, мабуть з-за того, що щось вона накоїла.

Проте це питання дуже актуальне, тому я його публічно ставлю Миколі НОЗІ, міському голові м. Шостки. І ось чому.

З журналістських джерел відомо, що у вересні-жовтні цього року в інфекційному відділенні Шосткинської дитячої лікарні, протягом нетривалого часу перебували на лікуванні двоє підлітків, в яких було підтверджено коронавірус.

Це при тому, що Шосткинська дитяча лікарня не має права лікувати таких дітей. Для цього пристосована Шосткинська центральна районна лікарня.

Справа в тім, що факт лікування двох підлітків намагаються сховати та не розголошувати, тому що медичним працівникам, які брали участь в їхньому лікуванні, потрібно виплатити по 300% кожному.

Є ще одна гірка обставина: у молодшого медпрацівника з дитячої інфекції виявили коронавірус. Може вона заразилася «короною» від підлітків, які перебували у відділенні?

Хоча цей медпрацівник застрахований, проте їй не виплатили 300% доплати, мотивуючи це тим, що дитяча інфекція «чиста», тобто, в ній не мають права лікувати дітей з коронавірусом.

Миколо Петровичу! Чому в дитячій лікарні не виплачують 300% за лікування хворих на ковід дітей?

Надайте, будь ласка, публічно відповідь у соціальних мережах або на офіційному сайті Шосткинської міської ради.