Людей совсем за дураков держит?

Руководство «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» в лице скандально известной Ольги Чирвы на своей странице в Facebook заявило о проведении платных анализов на COVID-1 для пациенток этого медучреждения... и без того щедро финансируемого НСЗУ!
"Ольга Чирва потеряла всякое чувство реальности и откровенно занята финансовыми вопросами в погоне за собственной наживой", - такой отзыв прозвучал со страницы блога Оксаны Задорожной в адрес эпатажной местной "царицы".
Для сравнения в "Сумском областном перинатальном центре ("Областной родильный дом №2") аналогичные анализы на COVID-1 для пациенток абсолютно бесплатно!
Поэтому очередной вопрос жителей Сум начальнику отдела здравоохранения Сумского горсовета Елене Чумаченко: "Елена Юрьевна, Вы в доле с Ольгой Чирвой?"
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