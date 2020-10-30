Людей совсем за дураков держит? Скандально известный главврач «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва в погоне за быстрой наживой "во время чумы", чумы 21 века в пик заболеваемости на смертоносную коронавирусную инфекцию CoVID-19 в Сумской "красной" зоне

Руководство «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» в лице скандально известной Ольги Чирвы на своей странице в Facebook заявило о проведении платных анализов на COVID-1 для пациенток этого медучреждения... и без того щедро финансируемого НСЗУ!

"Ольга Чирва потеряла всякое чувство реальности и откровенно занята финансовыми вопросами в погоне за собственной наживой", - такой отзыв прозвучал со страницы блога Оксаны Задорожной в адрес эпатажной местной "царицы".

Для сравнения в "Сумском областном перинатальном центре ("Областной родильный дом №2") аналогичные анализы на COVID-1 для пациенток абсолютно бесплатно!

Поэтому очередной вопрос жителей Сум начальнику отдела здравоохранения Сумского горсовета Елене Чумаченко: "Елена Юрьевна, Вы в доле с Ольгой Чирвой?"