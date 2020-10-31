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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Сегодня 12:581401

Трамп преждевременно объявил о своей победе

Удивительная система выборов президента в США. За ней следить так же интересно, как за футбольным матчем

В 6.15 по киевскому времени выключил телевизор. Канал "Украина-24" в реальном времени без перерыва семь часов подряд показывал ход выборов президента США. У тех, кто болел за Байдена, было унылое настроение. Трамп  с такой скоростью сократил до нуля расстояние между собой и Байденом, что, казалось, у Байдена не осталость никаких надежд на победу.

В 12.45 включил интернет с сайтом, который в реальном времени показывает подсчет голосов избирателей по всем штатам.  Байден имеет уже 238 голосов выборшиков, у Трампа - 213! . До победы претенденту надо набрать 270  голосов. 

Политика Выборы президента США

Комментарии

Вячеслав Киричок

Трамп в панике. Он объявил, что обратится в суд, чтобы был прекращен подсчет голосов, отправленных по почте. Сейчас, в основном, идет подсчет именно этих голосов.

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Астрология
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