Трамп преждевременно объявил о своей победе Удивительная система выборов президента в США. За ней следить так же интересно, как за футбольным матчем

В 6.15 по киевскому времени выключил телевизор. Канал "Украина-24" в реальном времени без перерыва семь часов подряд показывал ход выборов президента США. У тех, кто болел за Байдена, было унылое настроение. Трамп с такой скоростью сократил до нуля расстояние между собой и Байденом, что, казалось, у Байдена не осталость никаких надежд на победу.

В 12.45 включил интернет с сайтом, который в реальном времени показывает подсчет голосов избирателей по всем штатам. Байден имеет уже 238 голосов выборшиков, у Трампа - 213! . До победы претенденту надо набрать 270 голосов.