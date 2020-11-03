Коли мешканці Сумської області зможуть змінювати на власний розсуд по батькові? Відповідаючи світовим стандартам та викликам, українське законодавство постійно удосконалюється. Прийнятий Верховною Радою 03 листопада проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на зміну по батькові» став черговим кроком на шляху розбудови європейської держави.

Як розповіла очільниця Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина СВИСТУН, чинне законодавство України до сьогодні відносно вільно дозволяло фізичній особі змінювати ім’я або прізвище, однак прямо не передбачало право особи змінювати на власний розсуд по батькові. З метою приведення українського законодавства до міжнародних норм, а саме у відповідність до вимог статті 8 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, Верховна Рада прийняла даний законопроєкт. Він передбачає, що з 1 січня 2021 року фізична особа, яка досягла 16 років матиме право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові, а з 14-річного віку – за згодою батьків чи піклувальників.

Перед тим, як документ набере чинності, він пройде декілька етапів. Основна частина процедури прийняття вже позаду, наразі – відповідні підписи та оприлюднення.