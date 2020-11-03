А как выглядит больница, в которой воруют? Современное родильное отделение по цене фонтана: как выглядит больница, в которой не воруют

В небольшом городке Тростянце Сумской области обновляют больницу:







Ранее здесь процветала коррупция и разруха - в настоящее время современные палаты, новейшее оборудование, все бесплатно, а в местный роддом едут рожать даже из столицы.

В Тростянце всего 20 тыс. жителей. Приводить больницу в порядок взялись после создания ОТГ.

В связи с этим традиционный вопрос жителей Сум начальнику отдела здравоохранения Сумского горсовета Елене Чумаченко и мэру Сум Александру Лысенко: "А как выглядит больница, в которой воруют?"