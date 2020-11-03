Блоги

Окси
Окси
Сегодня 10:58188

А как выглядит больница, в которой воруют?

Современное родильное отделение по цене фонтана: как выглядит больница, в которой не воруют

В небольшом городке Тростянце Сумской области обновляют больницу:


Ранее здесь процветала коррупция и разруха - в настоящее время современные палаты, новейшее оборудование, все бесплатно, а в местный роддом едут рожать даже из столицы.

В Тростянце всего 20 тыс. жителей. Приводить больницу в порядок взялись после создания ОТГ.

В связи с этим традиционный вопрос жителей Сум начальнику отдела здравоохранения Сумского горсовета Елене Чумаченко и мэру Сум Александру Лысенко: "А как выглядит больница, в которой воруют?"

 

Общество Елена Чумаченко Коррупция Мэр Александр Лысенко Роддом Тростянец

По тематике

Мария Каша
Людей совсем за дураков держит?

Скандально известный главврач «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва в погоне за быстрой наживой "во время чумы", чумы...

Мария Каша 03.11.2020 12:16
Окси
Елена Чумаченко, а как Вы проводите вечер пятницы?

Сумщина в "красной" зоне по заболеваемости на смертоносную коронавирусную инфекцию CoVID-19, а акушер-гинеколог «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Наталия...

Окси 30.10.2020 20:03
Окси
И тут такая новость!

Сумчанка откровенно возмущена политикой администрации в лице главврача «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольги Чирвы в погоне за быстрой...

Окси 30.10.2020 14:02
Мария Каша
"Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" - проходной двор?

Руководство "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии" на своей странице в Facebook объявило о платных проведениях анализов на COVID-19... 1

Мария Каша 29.10.2020 13:49
Окси
Опытных врачей роддома просто цинично уволили

Известная украинская певица Светлана Лобода представила общественности видеообращение шокированной участницы реалити-шоу #нареченадлятата, сумчанки Виктории Гончаренко...

Окси 28.10.2020 10:22
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.