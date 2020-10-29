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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Сегодня 11:50109

Озеленення територій чи відмив коштів?

Про покос трави напередодні зими

На сайті ПРОЗОРО оприлюднено інформацію про процедуру: послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (ідентифікатор тендеру: UA-2020-11-03-011155-с).

Згідно з проєктом Договору (додаток 5 до тендерної документації), предметом договору є надання послуг на закупівлю: код ДК 021:2015 – 77310000-6 послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (догляд за квітниками, викошування трави).

Також в цьому проєкті Договору зазначено, що виконавець зобов'язується у 2020 році надати Замовникові послуги: по коду ДК 021:2015 – 77310000-6 послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (догляд за квітниками, викошування трави), зазначені в тендерній документації, а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги.

Замовником є Управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради, яке зараз очолює Сергій ШКАРІН.

Напередодні зими озеленяти території та утримувати зелені насадження, виглядає якось дивно.
Шановні громадяни! Як ви вважаєте з цього приводу? Надайте ваші коментарі, які будуть цікаві суспільству.

Микола Петровичу! З вашої вказівки замовляється цей тендер? Якщо так, то схаменіться та утримайтеся від протиправних дій і не «підставляйте» своїх підлеглих.

Звертаюсь до правоохоронних органів і прошу взяти під контроль проведення вищевказаного тендеру.

Кошти громади не потрібно безглуздо витрачати!

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Общество Сумщина Шостка Микола Нога

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