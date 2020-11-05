Оксана Куратова: "Когда уже перестанете воровать и будете думать за людей?" Возмущённая сумчанка о воровстве властей на "святом"

Сумчанка Оксана Куратова возмущённо отреагировала на сенсационный репортаж на странице Facebook о Тростянецком роддоме, в котором не воруют:

"Да сравнить ремонт в Тростянце и у нас - просто видно‚ как и сколько крадут. В Тростянце потратили 7 миллионов, а у нас 11 миллионов и весь результат, а наши городские власти рассказывают‚ что они не крадут. У меня всегда один вопрос всем: когда им уже хватит воровать и будут думать за людей, не только обещать и нечего не делать", - справедливо вопросила она.

По всей видимости, речь идёт о скандально известном Сумском «Клиническом родильном доме Пресвятой Девы Марии» под предводительством главврача Ольги Чирвы и патронатом мэра Сум Александром Лысенко.

Вот им и следует переадресовать нериторический вопрос Оксаны Куратовой: "Когда уже перестанете воровать и будете думать за людей?"