Цензура, рейдерське захоплення телекомпанії… чи імітація? Що відбувається з ТРК «Тростянець»? Напередодні виборів в медіа-сфері Сумщини відбулася непересічна подія: Тростянецька міська рада зі скандалом звільнила з посади директора комунальної ТРК «Тростянець» Юрія Дарагана. Сам екс-директор заявив про рейдерське захоплення телерадіокомпанії, а своє звільнення назвав «політичною помстою» з боку міського голови Тростянця Юрія Бови і його партії «Сила людей», яка має більшість у міськраді.

«На сесії Тростянецької міської ради мене було звільнено, офіційна причина – виникнення дебіторської заборгованості за 2019-й і нинішній роки перед підприємством, що відповідає за подачу телесигналу, – говорить у зверненні Юрій Дараган. – Це гроші, які нам обіцяла міська рада, яка фінансує нас, адже ми – комунальне підприємство. Мене вирішили зробити винуватцем цієї заборгованості. Хоча напередодні мені продовжили контракт і навіть пропонували від «Сили людей» балотуватися у обласну раду. Інтелігентно я відмовився, адже журналіст має бути поза будь-якою партією і після цього на сесії, де більшістю є саме представники партії «Сила людей», проголосували за мою відставку».

За колегу одразу вступилася Національна спілка журналістів України, заявивши, що вони стривожені ситуацією у Тростянці та закликають місцеву владу не використовувати адміністративний ресурс для незаконного впливу на інформаційну політику телерадіокомпанії.

Швидкий на висновки голова НСЖУ Сергій Томіленко, навіть не розібравшись у ситуації, вже встиг звинуватити тростянецьку владу у цензурі: «Звільнення керівника телерадіокомпанії за лічені дні до голосування на місцевих виборах – це очевидна цензура, намагання зачистити ефір. Попри комунальний статус ТРК, законодавство вимагає всі ЗМІ забезпечити кандидатам рівний доступ до аудиторії. Посадовці мають визнавати, що владні повноваження – це не приватизація влади і право на свавілля».

НСЖУ пообіцяло звернутися із проханням взяти ситуацію під парламентський контроль до Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та Комітету з гуманітарної і інформаційної політики. А сам Юрій Дараган повідомив, що звернувся до поліції та прокуратури із заявою про перешкоджання журналістській діяльності і планує оскаржувати своє звільнення в суді.

Здавалося б, типова ситуація застосування адміністративного ресурсу на виборах. Проте, як кажуть, є кілька «але».

Заява Юрія Дарагана щодо того, що «журналіст має бути поза будь-якою партією», виглядає досить дивно на фоні того, що він сам неодноразово брав участь у виборах. Так, працюючи генеральним директором сумської ТРК «Відікон», у 2006 році він балотувався до Сумської обласної ради від партії «Відродження», а у 2010 – висувався до Сумської міської ради від Партії регіонів.

Однією з причин свого звільнення Юрій Дараган називає небажання міського голови бачити в ефірі телеканалу своїх конкурентів. «З початком виборчої кампанії ми почали укладати офіційні виборчі угоди з кандидатами, планували проведення телевізійних дебатів, – розповідає Юрій Дараган. – Але одразу від влади пішли погрози, вимоги «не показувати інших».

Проте після його звільнення телеканал розміщував передвиборну агітацію від усіх партій, які зверталися. Жодній відмовлено не було. До того ж, на сесії міськради за дострокове розірвання контракту з Юрієм Дараганом голосували депутати усіх фракцій, а не лише «промерської» – із усіх присутніх на сесії не голосували лише два депутати, усі інші були «за». Таким чином, версія переслідування з боку однієї політичної сили не витримує критики.

Як пояснив у коментарі регіональному представнику ІМІ міський голова Тростянця Юрій Бова, жодних політичних причин звільнення не було. Винятково економічні.

«До Юрія Дарагана виникли конкретні питання, як до керівника телебачення, комунального підприємства, яке фінансується на 99% з міського бюджету, – пояснив Юрій Бова. – Він брав на себе певні зобов’язання, обіцяв, що виведе телебачення на самоокупність. І коли у червні на сесії був його звіт за господарську діяльність, то депутати практично одноголосно не затвердили цей звіт взагалі».

«Фактично останній час він [Юрій Дараган] дуже слабо займався фінансово-господарською діяльністю ТРК. Наприклад, в бюджеті 2020 року ми йому давали кошти на дев’ять місяців роботи комунального підприємства, і він запевнив, що далі кошти знайде. Але нічого не знайшов, і фактично поставив колектив на межу невиплати зарплати. Нам довелося збирати позачергову сесію і перекидати кошти з інших статей бюджету. До того ж, він допустив зростання заборгованості за трансляцію сигналу. Борги тягнуться ще з минулого року, і у будь-який момент трансляцію комунального ТРК могли вимкнути», – пояснює ситуацію Юрій Бова.

Цікаво, що за словами Юрія Бови, після сесії Юрій Дараган був ознайомлений з її рішенням і жодних претензій не пред’являв. Була досягнута домовленість, що він спокійно залишає своє робоче місце. Але на ранок наступного дня у нього різко змінилося ставлення до свого звільнення, і він почав озвучувати версію політичних переслідувань. «Це говорить про нього як про не дуже порядну людину», – резюмує міський голова.

Власне, навряд чи в даному конфлікті все просто і зрозуміло. І, скоріш за все, ми ще бачитимемо продовження цієї епопеї. Єдине, що хотілося б – щоб статус журналіста і заяви про політичні переслідування не використовувалися в особистих цілях.

Олексій Захарченко, представник ІМІ в Сумській області

Матеріал підготовлено в межах проекту «Мережа медіаспостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Freedom House