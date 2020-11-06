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Вчера 11:58279

Потерянное время мэра Сум Александра Лысенко

Мэр Тростянца Юрий Бова не скрывает своего мнения о мэре Сум Александре Лысенко

Мэр Тростянца Юрий Бова в интервью телеканалам открыто высказал своё мнения о мэре Сум Александре Лысенко, а пользователь сети Сергей Гресь в Facebook поддержал его: "У Лысенко было время, он его потерял".

Фото
  • Мэр Тростянца Юрий Бова открыто высказал своё мнения о мэре Сум Александре Лысенко
  • Сергей Гресь: "У Лысенко было время, он его потерял"
Общество Коррупция Мэр Сум Мэр Тростянца Сумы

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