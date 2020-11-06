Потерянное время мэра Сум Александра Лысенко

Мэр Тростянца Юрий Бова в интервью телеканалам открыто высказал своё мнения о мэре Сум Александре Лысенко, а пользователь сети Сергей Гресь в Facebook поддержал его: "У Лысенко было время, он его потерял".
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Сумщина в "красной" зоне по заболеваемости на смертоносную коронавирусную инфекцию CoVID-19, а акушер-гинеколог «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Наталия...
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