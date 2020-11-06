Потерянное время мэра Сум Александра Лысенко Мэр Тростянца Юрий Бова не скрывает своего мнения о мэре Сум Александре Лысенко

Мэр Тростянца Юрий Бова в интервью телеканалам открыто высказал своё мнения о мэре Сум Александре Лысенко, а пользователь сети Сергей Гресь в Facebook поддержал его: "У Лысенко было время, он его потерял".