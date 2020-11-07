Шлюбні тонкощі: кому не можна одружуватися?

Сімейний кодекс України чітко визначає коло осіб, яким заборонено брати шлюб. Йдеться у повідомленні Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
До цієї категорії потрапляють:
- родичі прямої лінії споріднення;
- рідні (повнорідні, неповнорідні) чи двоюрідні брат та сестра;
- рідні тітка, дядько та племінники;
- усиновлювач та усиновлена ним дитина.
Проте і в цьому випадку є виключення. Судом може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між іншими його дітьми. Зареєструвати подружні відносини між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною можна лише в разі скасування усиновлення.
До речі, тільки у жовтні поточного року фахівці міжрегіонального управління зареєстрували майже 1,5 тисячі шлюбів, в яких молодята дотримались нормативно визначених умов. Зокрема понад 400 сімей на Чернігівщині.