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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Вчера 13:40340

Шлюбні тонкощі: кому не можна одружуватися?

Органи державної реєстрації актів цивільного стану засвідчують стосунки між людьми, які досягли шлюбного віку (з 18 років, а з 16 – за рішенням суду), мають спільний намір створити сім’ю та не перебувають у подружніх відносинах. Разом з тим, не менш важливою умовою для одруження є наявність родинного споріднення.

Сімейний кодекс України чітко визначає коло осіб, яким заборонено брати шлюб. Йдеться у повідомленні Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

До цієї категорії потрапляють:

- родичі прямої лінії споріднення;

- рідні (повнорідні, неповнорідні) чи двоюрідні брат та сестра;

- рідні тітка, дядько та племінники;

- усиновлювач та усиновлена ним дитина.

Проте і в цьому випадку є виключення. Судом може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між іншими його дітьми. Зареєструвати подружні відносини між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною можна лише в разі скасування усиновлення.

До речі, тільки у жовтні поточного року фахівці міжрегіонального управління зареєстрували майже 1,5 тисячі шлюбів, в яких молодята дотримались нормативно визначених умов. Зокрема понад 400 сімей на Чернігівщині.

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