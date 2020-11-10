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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Вчера 11:06392

810 тис. грн. – сума реалізованого арештованого майна боржників Сумщини у жовтні 2020 року

Понад 6,2 мільйона гривень – загальна сума реалізованого арештованого державними виконавцями Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) майна боржників шляхом проведення онлайн-аукціонів OpenMarket (ДП “СЕТАМ”) у жовтні 2020 року.

Так, на Полтавщині у зазначений період було реалізовано майно боржників на суму понад 1,5 мільйона гривень, на Сумщині – 810 тисяч гривень та на Чернігівщині – близько 3,9 мільйона гривень.

Экономика
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Астрология
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