810 тис. грн. – сума реалізованого арештованого майна боржників Сумщини у жовтні 2020 року Понад 6,2 мільйона гривень – загальна сума реалізованого арештованого державними виконавцями Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) майна боржників шляхом проведення онлайн-аукціонів OpenMarket (ДП “СЕТАМ”) у жовтні 2020 року.

Так, на Полтавщині у зазначений період було реалізовано майно боржників на суму понад 1,5 мільйона гривень, на Сумщині – 810 тисяч гривень та на Чернігівщині – близько 3,9 мільйона гривень.