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Как выглядит больница, в которой воруют

Современное отделение «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии»: как выглядит больница, в которой воруют

Как выглядит палата отделения «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии», которым заправляет скандально прославившийся главврач Ольга Чирва, ранее на своей странице в Facebook любезно представил общественности пока ещё действующий мэр Сум Александр Лысенко - ремонт на 11 миллионов и 7 миллионов гривень на оборудование... интересно, какое!

Для сравнения не в пользу Александа Лысенко мэр Тростянца Юрий Бова всего за 7 миллионов гривен сделал роскошный ремонт мирового уровня...

В связи с этим вопрос жителей Сум мэру Лысенко: «Почему такая убогость убранства владений госпожи Чирвы при таких затратах и сколько вы с Ольгой Чирвой украли из госбюджета, что она "вас" так бездарно прославляет накануне выборов?»

Фото
  • Мэр Сум Александр Лысенко о ремонте «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» на 11 миллионов и 7 миллионов гривен на оборудование
  • Ремонт «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» на 11 миллионов и 7 миллионов гривен на оборудование
  • Главврач «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва
Общество Елена Чумаченко Коррупция Мэр Александр Лысенко Ольга Чирва Роддом

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