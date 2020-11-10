Как выглядит больница, в которой воруют Современное отделение «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии»: как выглядит больница, в которой воруют

Как выглядит палата отделения «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии», которым заправляет скандально прославившийся главврач Ольга Чирва, ранее на своей странице в Facebook любезно представил общественности пока ещё действующий мэр Сум Александр Лысенко - ремонт на 11 миллионов и 7 миллионов гривень на оборудование... интересно, какое!

Для сравнения не в пользу Александа Лысенко мэр Тростянца Юрий Бова всего за 7 миллионов гривен сделал роскошный ремонт мирового уровня...

В связи с этим вопрос жителей Сум мэру Лысенко: «Почему такая убогость убранства владений госпожи Чирвы при таких затратах и сколько вы с Ольгой Чирвой украли из госбюджета, что она "вас" так бездарно прославляет накануне выборов?»