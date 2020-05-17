«На жаль… Президент почувається добре» Так повідомила про здоров’я президента Зеленського його прес-секретарка.

Цікаво, чи залишиться після цього ляпу Мендель на посаді прес-секретарки? В часи Сталіна за таке вона була б на довгі роки відправлена у край білих мух. Втім, про здоров’я високих керманичів в ті часи повідомляли тільки тоді, коли вони перебували на смертному одрі.

Конкурс на обрання керівника своєї прес-служби оголосив сам Зеленський. Серед тисячі претендентів обрали найліпшу, кандидатку наук. І ось такий конфуз. До речі, не перший. Прес-служба президента України в офіційному звіті на сайті АП про візит Зеленського до Канади назвала столицею Канади місто Торонто.

Певно, до усунення Мендель з посади справа не дійде. Президентові впоратись хоча б зі звільненнями-призначеннями прем’єрів та прокурорів.

Але чим відрізняється конфуз Мендель в повідомленні про здоров’я Зеленського з балаканиною про президента Марусі Звіробій і Софії Федини, яку вони недоречно пустили в ефір? Мова між ними йшла про те, що в час перебування президента на лінії фронту може виникнути стрілянина і біля президента може вибухнути граната. В обох прикладах явне знущання над президентом.

Якщо ляпи Мендель обходяться їй без помітних наслідків, то за балаканину двох жінок президент Зеленський ініціював заведення на них карних справ. Нібито розмова жінок має ознаки підготовки замаху на його життя.

Зрозуміло, що сентенція про можливий вибух гранати біля президента скопійована з прихованих погроз, які вживають злочинці. Наприклад, когось попереджають: не забувай, коли йдеш по вулиці, на тебе може впасти невідомо звідки цеглина. Це прихована погроза. Але злочинці користуються такою формою попередження, оскільки за нього не можна притягти до кримінальної відповідальності. Вбивство було? Ні. Цеглина може впасти зі стіни будинку, балкону, даху? Може. За що притягати до відповідальності?

Злочинці роблять свої попередженя таємно. Звіробій і Федина записали свою розмову на камеру і оприлюднили її у мережі. Це є глузуванням над президентом і ажніяк не змовою проо його вбивство.

Цього не хоче зрозуміти президент, хоча і вчився на юриста.