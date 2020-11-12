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Мария Каша
Мария Каша
Вчера 19:48279

Чёрная пятница 13-го... директора "пресвятых" дел

Скандальный директор КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва незаконно агитирует за свой продажный "выбор"

В своей недавней публикации "Кукушка хвалит петуха?" блогер Оксана Задорожная затронула тему преступного сотрудничества мэра Сум Александра Лысенко с директором КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольгой Чирвой, которые подозреваются в воровстве денежных средств из госбюджета в результате финансовых махинаций с ремонтом в вышеупомянутом роддоме.

Но в стороне осталась незатронутая тема грубых нарушений Законов Украины «Про государственную службу», «Про местные выборы» и «О предотвращении коррупции» директором Ольгой Чирвой как госслужащей.

И что это - элементарное невежество в незнании Законов Украины и профессиональная непригодность или сознательное беспардонное игнорирование Законодательства Украины в корыстных целях? А, возможно, и то, и другое!

Общество Директор Ольга Чирва Коррупция Мэр Александр Лысенко Роддом

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