Додон, суши вёсла Социалист Игорь Додон проигрывает президентскую гонку в Молдове

15 ноября граждане Молдовы избирали своего следующего президента. Это был второй тур, кандидатов оставалось два: действующий глава государства, пророссийский социалист Игорь Додон, и представитель правого лагеря Майя Санду. Шансы на победу Санду были высокие, поэтому в игру "спаси Додона" активно включилась Москва. Но, оказалось, поздно.

Как сообщила ЦИК Молдовы, на 2:00 16-го ноября обработаны 99.07% протоколов, согласно которым Санду набирает 57% поддержки (913 718 голосов), а ее оппонент, действующий президент Молдовы Игорь Додон 43.00% (689 248 голосов). Явка во втором туре выборов составила 53%.

В команде Майи Санду обещают радикальные изменения в отношениях Украины и Молдовы.

"Президент Санду будет открыто говорить, что Крым - это территория Украины. Это будет явным отличием от нынешнего президента, риторика которого негативно отразилась на отношениях Украины и Молдовы", - сказал однопартиец Санду вицеспикер парламента Молдовы Михай Попшой.

Источник: «Украинская правда»