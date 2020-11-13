Де у жовтні батьки Сумщини найбільше витратили на аліменти? Батьки, котрі не перераховують у визначені строки дитячі кошти, збільшують не лише суму заборгованості, а й вірогідність настання для себе неприємних наслідків. Внесення відомостей до Єдиного реєстру боржників (https://erb.minjust.gov.ua/), арешт банківських рахунків та майна, обмеження деяких прав, адміністративна відповідальність та кримінальна відповідальність – правові санкції, що чекають на осіб, які свідомо відмовляються виконувати батьківський обов’язок.

Завдяки професійному застосуванню законодавчих важелів впливу державні виконавці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) досягають певних результатів у питанні погашення аліментних коштів. Так, у жовтні 2020 року за сумою стягнень по одному виконавчому провадженню було повернуто:

На Полтавщині:

• Крюківським відділом державної виконавчої служби у місті Кременчуці – понад 126 тисяч гривень;

• Автозаводським віддіом державної виконавчої служби у місті Кременчуці – понад 73 тисячі гривень;

• Гадяцьким відділом державної виконавчої служби – 46 тисяч гривень.

На Сумщині:

• Конотопським міськрайонним відділом державної виконавчої служби – майже 75 тисяч гривень;

• Роменським міськрайонним відділом державної виконавчої служби – більш як 58 тисяч гривень;

• Кролевецьким районним відділом державної виконавчої служби – понад 57 тисяч гривень.

На Чернігівщині:

• Міжрайонним відділом державної виконавчої служби по Куликівському та Чернігівському районах – майже 100 тисяч гривень;

• Корюківським районним відділом державної виконавчої служби – понад 54 тисячі гривень;

• Бобровицьким районним відділом державної виконавчої служби – більш як 43 тисячі гривень.