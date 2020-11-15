Фотофакт: "проходной двор" для CoVID-19 Директор КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва продолжает преступно игнорировать меры карантинной безопасности

В продолжение темы публикации "Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" - проходной двор?".

На сегодняшний день, 18 ноября, на "красной" Сумщине 19514 случаев смертоносной коронавирусной инфекции CoVID-19, а за всё время пандемии на Сумщине уже зафиксировано 283 летальных исходов.

9 ноября от осложнений коронавируса CoVID-19 умер директор Сумской городской детской больницы Александр Михайлович Емец. Его родной брат Сергей Михайлович Емец с коронавирусной инфекцией сейчас находится в инфекционном отделении. Также от осложнений CoVID-19 11 ноября умер избранный мэр Конотопа Александр Луговой.

Но, несмотря на трагические события по соседству, директор "проходного двора" - «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва продолжает преступно игнорировать меры карантинной безопасности.

Возмущённая посетительница роддома пожаловалась, что дожидаясь своей очереди, находилась рядом с беременной с кашлем и насморком, которая поделилась, что не знает, как быть с высокой температурой и куда обращаться!

Действительно, проходная упомянутого роддома оказалась без какого-либо пропускного контроля со стороны администрации - отсутствуют лица, которые должны осуществлять замер температуры посетителей, приходящие со своими мужьями и детьми пациентки порой без средств индивидуальной защиты, по территории также без средств защиты расхаживают строители... вопиющая безответственность!

27 октября сумчанку, которая находилась в помещении продуктового магазина без маски, Сумской районный суд привлёк к административной ответственности за нарушение правил карантина и подвёрг штрафу в размере 17 000 гривен. Но госпожу Чирву, видимо, такие санкции не страшат...

Ну, что же... тогда категоричный вопрос начальнику отдела здравоохранения Сумского горсовета Елене Чумаченко: "Елена Юрьевна, когда, наконец, закончится это роковое попустительство?"