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Почему Вадим Акперов проиграл выборы?

"Кукушка" Александра Лысенко, находясь на государственной службе, незаконно агитировала не в пользу кандидата в мэры Сум Вадима Акперова

В собственной недавней публикации  "Кукушка хвалит петуха?" и публикации блогера Марии Каша "Преступная агитация госслужащей "кукушки" Ольги Чирвы" была затронута тема незаконной агитации государственной служащей Ольгой Чирвой за "свой" выбор в пользу действующего мэра Александра Лысенко.

Уместно напомнить, что, согласно Законам Украины «Про государственную службу», «Про местные выборы» и «О предотвращении коррупции», государственным служащим проводить какую-либо предвыборную агитацию запрещается!

Тем не менее, находясь на государственной службе, директор КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва на странице своего аккаунта в Facebook и на бигбордах общественных мест Сум незаконнно агитировала за "своего" подельника по хищению денежных средств из госбюджета (разумеется, данное утверждение имеет надёжную доказательную базу для органов следствия!)

Вадиму Акперову следовало бы подать заявление в органы правопорядка для возбуждения производства против госслужащей Ольги Чирвы?

Фото
  • Директор КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва будет незаконно мотивировать за "своего"
  • Директор КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва на странице своего аккаунта в Facebook незаконнно агитировала за "своего" подельника по хищению денежных средств из госбюджета
  • Директор КНП «Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва на бигбордах общественных мест Сум незаконнно агитировала за "своего" подельника по хищению денежных средств из госбюджета
Общество Агитация Вадим Акперов Выборы Директор Ольга Чирва Елена Чумаченко Коррупция Мэр Александр Лысенко Роддом

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