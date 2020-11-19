Ответ на вопрос: когда закончится то, что сейчас происходит? Эпидемия носит характер военных действий для внутренних процессов в каждой стране. И это пролог к следующим более серьёзным проблемам, которые будут на нас наваливаться.

1. Прежде всего, нужно понимать, что эпидемия носит характер военных действий для внутренних процессов в каждой стране.

2. Эта история растянется на много лет. Существует мнение, что нужно потерпеть пару-тройку месяцев, и дальше всё нормализуется. Терпеть придётся, пока не появится вакцина в промышленном производстве. А это -- года два, не меньше. Оставим за кадром заверения различных лабораторий о том, что вакцина найдена. И подождём её промышленного производства с возможностью массового безопасного использования.

Конечно, эпидемия -- это огромный удар по экономике, особенно публичного характера: там, где общение, где контакты с людьми. Работникам культуры, театров, кинотеатров нужно вдолгую понимать, что эта история на несколько лет. И каким-то образом планировать свою жизнь, исходя из этого факта.

4. Кто разработал ту стратегию борьбы с эпидемией, которая у нас есть? Она же не только у нас, она в Европе, в Америке, во многих странах, но не во всех (есть, например, Вьетнамский, Таиландский варианты).

Эту стратегию разработала всемирная организация здравоохранения. Суть этой стратегии -- растянуть время на несколько лет. Есть стандартные решения борьбы с эпидемиями, разработанные ещё в Советском Союзе, но эти решения по понятным причинам не применяются.

Система ВОЗ не направлена на борьбу с вирусом, она направлена на ограничение распространения в объёмах коечного фонда. Там нет задачи прекратить болезнь, там есть задача, чтобы смертность сохранилась в определённых границах, чтобы оставалась возможность оказывать заболевшим хоть какую-то минимальную медицинскую помощь.

5. Будучи реалистом, я не считаю, что те проблемы, которые на нас навалились, они через годик закончатся, и можно будет вернуться в старую жизнь. Я понимаю, что это пролог к следующим, более серьёзным испытаниям, которые будут на нас наваливаться.

Падение численности населения, снижение рождаемости, обострение шизофрении и конфликтов -- это всё показатели приближения этих испытаний.

Циклы истории устроены таким образом, что нас не ждёт ничего хорошего в следующем году. Мы должны готовиться к более долгосрочной и серьёзной проблематике, связанной с межгосударственными и межнациональными конфликтами, которые вытекают из этой эпидемии, и со многими другими негативными процессами.