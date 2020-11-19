Факти не підтвердилися чи може хтось «кришує»? Порубка дубів на Глухівщині

На початку вересня 2020 р. депутат Сумської обласної ради 7-го скликання Віктор ЛИСЕНКО звернувся до правоохоронних органів Сумської області (прокуратури та поліції) з відеозверненням, в якому зазначив про можливі факти незаконної порубки дубів поблизу села Пустогород, Глухівського району, що на Сумщині («ЯК ПОРУБАЛИ ДУБИ НА ГЛУХІВЩИНІ» (https://youtu.be/KYOLrlCHqz4).

З журналістських джерел відомо, що нещодавно він отримав відповідь за підписом начальника Глухівського відділу поліції Сергія БУХАНІСТОГО, датовану 16.09.2020 р. (відбиток на поштовому конверті значно пізніший – 01.11.20).

У відповіді зазначено про те, що факти, викладені в його зверненні, не знайшли свого підтвердження.

Може хтось «порішав», що факти не підтвердилися?

Дії поліції щодо терміну відправлення відповіді Віктору ЛИСЕНКУ, майже через півтора місяця після її підписання, якраз і натякають на таке.

Є незрозумілим і позиція прокуратури, саме керівника Шосткинської місцевої прокуратури Андрія БАЙДАКА, дія якого розповсюджується також і на Глухівський район стосовно фактів, про які зазначив у своєму відеозверненні Віктор ЛИСЕНКО.

Хіба можна було проводити слідчі дії для встановлення осіб, які здійснили порубку дубів, законність якої заперечує Віктор ЛИСЕНКО, без внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудового розслідування (ЄРДР)? Звісно, що ні.

Тому виникає запитання до прокуратури й до самого Андрія БАЙДАКА з приводу того, чому не були внесені відомості до ЄРДР за фактами, про які наголошував у своєму відеозверненні Віктор ЛИСЕНКО?

Сподіваюся, що прокуратура Сумської області відреагує на усі зазначені факти, та «віддячить» кожного по його «заслугам».

Також є запитання й до Державної екологічної інспекції, тому що з журналістських джерел відомо про те, що працівник екоінспекції, який обслуговує також і Глухівський район, вивчав ситуацію, про яку наголошував Віктор ЛИСЕНКО. Проте, реакції з боку екологічної інспекції, як ми бачимо, ніякої, судячи зі змісту відповіді з поліції.

Невже хтось «кришує» цей «бізнес», пов'язаний з незаконною вирубкою цінних порід деревини, до яких також відноситься дуб?

Тепер вся надія на правоохоронні органи обласного рівня, які, як я сподіваюся, належним чином вивчать факти, про які зазначив у своєму відеозверненні Віктор ЛИСЕНКО, нададуть їм правову оцінку, та можливо знайдуть «кришувальників» цього «бізнесу», якщо такі були. Далі буде.

Фото з Інтернету