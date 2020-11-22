Касается нас всех: Great Reset или великая перезагрузка

https://www.google.com/amp/s/www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-coronavirus-pandemic-lockdowns-great-reset.amp

В Америке снова локдаун. В некоторых местах это уже происходит. Джо Байден пообещал больше - больше масок, больше карантина, больше ограничений на поездки, больше ограничений на то, с кем можно есть и к кому можно прикоснуться. Самые сокровенные детали нашей жизни полностью контролируются властьимущими. Люди, которые кричали политикам: «Руки прочь от моего тела!» теперь молчат об этом. На самом деле они это поощряют. Итак, вопрос в том, что происходит?

Дело не в науке. Если бы маски и локдауны предотвращали всплески коронавирусной инфекции, мы бы не увидели второй волны через девять месяцев. Но мы видим совершенно ясно, что гении снова ошиблись. На этот раз они даже не удосужились указать на законные научные исследования в поддержку продолжения их политики, потому что нет никаких исследований, подтверждающих это. Так что же происходит?

Католический архиепископ Карло Мария Вигано кое-что знает. Вигано - один из правдивых людей в своей церкви. Несколько лет назад он сделал себя крайне непопулярным среди многих иерархов, разоблачив их соучастие в десятилетиях сексуального насилия. Вигано 79 лет, и он в том возрасте, когда пожилые люди перестают заботиться о том, что о них думают другие, ему все равно. Поэтому Вигано говорит то, что считает правдой.

Несколько недель назад он написал письмо президенту Дональду Трампу, в котором оценил ограничения с той точки зрения, которую вы почти никогда не услышите в этой стране.

«Никто до февраля прошлого года, - писал Вигано, - никогда бы не подумал, что во всех наших городах граждане будут арестованы просто за то, что они хотят пройтись по улице, подышать, оставить свой бизнес открытым, хотеть пойти в церковь в воскресенье. Однако теперь это происходит во всем мире ... Основные права граждан и верующих отрицаются во имя чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которая все более и более раскрывается как инструмент по установлению бесчеловечной, безликой тирании».

Есть причина, по которой вы, возможно, не слышали эти слова раньше. Он утверждает, что люди, находящиеся у власти, использовали глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения для целей, не имеющих ничего общего с самим вирусом. Позиция СМИ по этому поводу такова, чтобы представить обращение епископа конспирологическими и безумными разговорами. Единственная проблема -- то, что написал Вигано, на самом деле правда. Это не теория заговора, это факт. Вот премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступающий перед Организацией Объединенных Наций в сентябре.

ТРЮДО: Эта пандемия предоставила возможность для перезагрузки. Это наш шанс ускорить наши предпандемические усилия по переосмыслению экономических систем, которые фактически решают такие глобальные проблемы, как крайняя бедность, неравенство и изменение климата. «Это наш шанс», - говорит Джастин Трюдо.

Это не наш шанс спасти вас от вируса с выживаемостью 99%. Это наш шанс установить беспрецедентный социальный контроль над населением, чтобы уничтожить демократию и изменить все, чтобы соответствовать странным научным теориям, которые никогда не проверялись в реальном мире и, кстати, на самом деле не имеют смысла. «Эта пандемия предоставила возможность для перезагрузки». Имейте в виду, это говорит глава государства, и он не один.

Клаус Шваб, основатель WEF (Всемирного экономического форума), написал книгу под названием «COVID-19: Великая перезагрузка». На самом деле книга не о науке или медицине. Вместо этого он описывает, «какие изменения потребуются для устойчивого развития мира в будущем». О каких изменениях говорит Шваб? В чем мы уверены, так это в том, что заплатите за них вы, а соответствующие лица получат от них выгоду.

Как выглядит Великая перезагрузка? Вот как это выглядит: определённые люди делают все, что хотят, потому что они главные. Так как же долго может продолжаться эта странная и все же до странности узнаваемая комбинация лицемерия и авторитаризма? Что ж, трудно представить, что это может продолжаться вечно. В своем письме президенту в прошлом месяце архиепископ Вигано написал следующее, и это стоит услышать: