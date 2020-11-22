330 тисяч гривень аліментів від виконання боржниками Сумщини суспільно корисних робіт Понад 1 мільйон гривень аліментів отримали діти Полтавської, Сумської та Чернігівської області від виконання боржниками суспільно корисних робіт.

Таким чином з початку 2020 року державні виконавці забезпечили стягнення аліментів малечі Полтавщини у розмірі 415 тисяч гривень, Сумщини – 330 тисяч гривень та 324 тисячі гривень аліментів отримали від виконання боржниками суспільно корисних робіт діти на Чернігівщині.

Цікаво, що органам державної виконавчої служби доводиться застосовувати своєрідні важелі впливу, спрямовані на стимулювання відповідальної поведінки у несумлінних батьків. Суспільно корисні роботи є гарним прикладом дієвості примусових заходів, які державні виконавці застосовують до злісних неплатників аліментів. Підставою для притягнення боржників до виконання таких робіт є заборгованість по сплаті аліментів понад 6 місяців, вид яких визначається органом місцевого самоврядування та призначаються за рішенням суду на строк від 120 до 240 годин і виконуються не більше 8 годин на день.