Четвёртая промышленная революция, или почему гнобят мелкий, средний, а главное -- местный бизнес

ИДЕОЛОГИ

Итак, у любого кипеша всегда есть идеологи и стратеги. Самый главный идеолог в мире на сегодняшний момент – всемирный экономический форум (ВЭФ) и его глава Клаус Шваб (Klaus Schwab). Именно он, в соавторстве с другими, годы разрабатывал план Великой перезагрузки, четвертой промышленной революции. По сути ВЭФ и был создан под этот план. Клаус Шваб основал его в 71 году, где монополистские (в основном американские) корпорации решают как сделать так, чтобы нам всем по всему миру жить стало лучше, жить стало веселее, у них так и заявлено - improving the state of the world. Монополисты заботятся о нас. Тут уже становится страшно.

Про личность Шваба известно не так уж много. Родился в фашистской Германии. Профессор, экономист. Основатель ВЭФ. Достаточно посмотреть на фото, чтобы прочувствовать, что это очень добрый, заботящийся о нас человек. Он совсем не выглядит как хрестоматийный злодей из научной фантастики.

Чтобы вы не думали, что ВЭФ это так, кот чихнул, ну вроде как собираются монополисты и олигархи потусить – я вам скажу, что в прошлом году ООН и ВЭФ подписали базовое партнерское соглашение, и МВФ и Всемирный банк говорят на том же языке и теми же лозунгами уже несколько лет, что и Шваб. А в плане членов правления, участников, партнёров и прочих – так это всё вообще одна собачья свадьба. Поэтому все документы ВЭФ являются исключительно серьезными и, как показывает сейчас каждый месяц, выполняются от и до и всеми странами. А это и не удивительно - в однополярном мире с единственным полюсом , где все остальные страны на оси вассалов и колоний. Что папа скажет, то все и делают.

https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework/

Шваб исключительно за поднятие пенсионного возраста, и мы видим, что МВФ давно уже осуществил это на практике. На Украине в том числе. Этим летом на слете ВЭФ Шваб открыто заявил, что коронавирус (КВ) показал, что капитализм в современном виде больше не может продолжаться (логически это никак не обосновывается), и открыто призвал к великой перезагрузке и четвертой промышленной революции. Его поддержал МВФ, ООН, фонд Сороса, фонд Билла Гейтса, вся британская корона и еще ряд подобных структур.

Они все как попугаи затвердили одно – narrow window of opportunity to change the world – узкое окно возможностей поменять мир (запомните этот новояз), глава МВФ Кристалина Георгиева аж в одном месте чуть не прослезилась от экзальтации, когда призывала к изменениям. К великой перезагрузке Шваб призывал задолго до начала заразы.

https://www.thegwpf.com/climate-control-brainwashing-in-schools/

Brainwashing in schools -- это промывка мозгов в школах, если кто не понял.

Почему после испанки, которая намного больше людей убила, вернулись к норме – а сейчас прямо невозможно вернуться? Вопрос из вопросов.

ЧТО ХОТЯТ ПРОТОЛКНУТЬ ПОД БРЕНДОМ ВЕЛИКОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ

Целых 10 лет назад американский профессор Ричард Флорида написал книгу “The Great Reset”, в ней он «предсказывает» экономический кризис в 2020, который запустит великую перезагрузку и четвертую промышленную революцию. А Шваб с 2016 по 2018 г. выпускает книги “Fourth Industrial Revolution” и “Shaping the Forth Industrial Revolution”. А в июле 2020 года он выпускает книгу в соавторстве с другим деятелем, которую называет совершенно незатейливо – КВ-19 и великая перезагрузка. Очень плодовитый и прозорливый автор.

В целом великую перезагрузку можно охарактеризовать следующим образом:

-- Глобально централизованная экономика. Так вот централизованная экономика с главным фокусом на sustainable development во всех без исключения секторах, индустриях и каждодневной частной жизни. Я тут поясню, что словцо sustainable – это не совсем «устойчивое развитие», как его переводят. Это почти всегда имеется в виду переход на якобы безотходное производство, снижение CO2 до нуля, да-да такой план, и прочая эко-наци-зелень.

Уверена, что люди, работающие в промышленности, понимают, что на данном этапе зеленая энергия - это что-то вроде слез единорога – в худшем случае нереально, а в лучшем - дорого и неэффективно.

-- Огромное увеличение налогов и контроль центра за распределением доходов - “top-down spending”, что должно создать процветание с акцентом на равенство (equality) через технологии и переформатирование социальной среды. Мы всё это уже проходили, нас таким сказками не убаюкаешь.

-Уменьшение и устранение частной собственности чего-либо, включая движимое и недвижимое имущество. Да, лишение частной собственности. Мы тоже это проходили.

- Цифровизация всего и вся через отмену налички (об этом позже) и через роботизацию, искусственный интеллект прочие аспекты четвертой промышленной революции.

- Переключение с shareholder capitalism на stakeholder capitalism

Вот на этих терминах shareholder capitalism и stakeholder capitalism остановлюсь подробнее. Это очень важно понимать. В этом вообще вся суть.

Буквально shareholder – это тот, кто имеет право собственности и право управления, будь то через акции или доли, или по праву учредителя. Stakeholder – это по сути рядовой пайщик, или просто работник или участник. Так вот, если капитализм меняется от системы шэрхолдеров на стэйкхолдеров, это значит только одно –контроль над своим же бизнесом будет минимизирован и/или устранён. В случае, если вы крупный бизнес - минимизирован, и если вы бизнес средний или малый - полностью устранен. Монополисты наоборот – получат баснословные прибыли и баснословный контроль.

Удивительно, но эту терминологию Шваб предложил еще в далеком 71 году, как раз в году основания ВЭФ, в своей книге Modern Enterprise Management in Mechanical Engineering, в которой он определил людей не как граждан, свободных личностей или членов общества, а как вторичных участников в огромном коммерческом секторе. Это и есть капитализм стэйкхолдеров – миром рулит 1 процент олигархата, а все остальные являются вторичными участниками огромного, связанного между собой, сектора, и все под эгидой «социального контракта», это тоже новояз, и свободы, равенства, братства.

На сайте ВЭФ уже есть метрика, по которой будут оценивать бизнесы. Называется The four pillars (4-ре столпа). Этим столпам в будущем должны будут соответствовать все бизнесы. Соответствовать им смогут только огромные монополисты. Не всякий крупный бизнес выживет.

ttp://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Report_2020.pdf

Средний и малый, который еще не уничтожили локдаунами, уничтожат и раздавят “столпами”. Даже чисто с точки зрения compliance – придётся нанимать огромные юридические корпорации, так как забюрократизируют. Я молчу про налоги и поборы в пользу бедных. Поэтому будет либо банкротство, либо продажа, либо слияние с монополистами, в зависимости от размера бизнеса. По сути это устранение среднего класса и поляризация общества – будут только бедные (равенство и братство) и один процент управляющего олигархата.

Еще в 2019 году Financial Times запустили видео-агитку, где говорилось о смене капиталистической модели на стэйкхолдерскую. В этой агитке четко сказано, что все компании, от мала до велика, должны будут продвигать, верить во все ценности ВЭФ и выделять средства на все нужды и вещи, которые обозначит ВЭФ и «ведущие компании» т.е. монополисты. Если не подчинишься, - акции упадут, банки откажут в кредитах, инвесторы уйдут, а репутацию растопчут.

По сути это тоталитаризм, где роль государства будут выполнять глобальные монополистические монстры вроде монсанто, майкрософт и пр, государства будут в роли цепных псов по налоговому бремени, реугляциям и пр. – а идеологами будут ВЭФ и ООН (невыборные структуры). Схема не новая, когда-то целой колонией Индией от лица Британии управляла частная Ост-индийская компания.

Политики в отдельных странах совершенно ничего не смогут сделать в противовес этому. Они и сейчас действуют все по одной методичке, а великой перезагрузки еще не произошло.