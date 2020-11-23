Держпраці перевірить в Шостці П Т У -13 (колишнє) Держпраці перевірить в Шостці ПТУ-13 (колишнє)

Завтра, 25.11.20, державні інспектори Управління Держпраці в Сумській області перевірятимуть в Шостці ПТУ-13 (колишнє) щодо дотримання законодавства про працю.

Підставою для цієї перевірки виявився факт зміни істотних умов праці у працівника, а саме: переведення на повний робочий тиждень без попередження про це за 2 місяці, як того вимагає чинне законодавство про працю.

Згідно із ст.32 Кодексу законів про працю, про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших - працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

То ж очікуємо на результати перевірки.

Далі буде...