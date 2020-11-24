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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 18:54197

В ПТУ-13 (колишньому) виявили порушення

Працівнику змінили істотні умоваи праці (режим роботи), не попередивши про це за 2 місяці

В попередній публікації я зазначив про проведення працівниками Держпраці у Сумській області перевірки в ПТУ-13 (колишньому) щодо дотримання законодавства про працю.

За наслідками перевірки складено відповідний Акт, в якому зазначено про порушення вимог ч.3 ст.32 Кодексу законів про працю при зміні істотних умов праці.

Тобто, як я вже зазначав, працівник не був попереджений за два місяці про зміну істотних умов праці, якими також є встановлення або скасування неповного робочого часу.

Працівники Держпраці у Сумській області тепер мають скласти припис про усунення порушення законодавства та відносно керівника закладу протокол за ч.1 ст.41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення законодавства про працю та про охорону праці), який направити для розгляду до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.

Трудові права працівників не можна порушувати.

Общество Сумщина Шостка ПТУ-13 (колишнє)

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