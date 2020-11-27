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Вячеслав Киричок
Вячеслав Киричок
Вчера 10:30332

Женская логика Тихановской

Президентский пост Светлане Тихановской не по плечу.

На вопрос, чей Крым, Тихановская, соперница Лукашенко  на выборах президента Беларуси, неизменно  повторяет формулировку: юридически Крым украинский, фактически – российский. В общем, и вашим, и нашим. Вроде бы и овцы целы, и волки сыты. Но так не бывает.

Призовем на помощь логику: если юридически Крым украинский, то кто такие в нём российские власти и войска? Правильно, не что иное, как оккупанты, захватчики. Но признать это, заявить об этом экс-претендентке на президентский пост страшно. В ход идет пресловутая «женская» логика, а точнее – отсутствие всякой логики.

На слуху у всех также заявления Тихановской о том, что она всего лишь слабая женщина, что подавать свою кандидатуру в будущем на президентских выборах она не будет.

Одним словом, шапка Мономаха оказалась бывшей домохозяйке не по плечу. Точнее, не по голове.

Политика Беларусть Лукашенко Президент Беларуси Тихановская
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