Женская логика Тихановской Президентский пост Светлане Тихановской не по плечу.

На вопрос, чей Крым, Тихановская, соперница Лукашенко на выборах президента Беларуси, неизменно повторяет формулировку: юридически Крым украинский, фактически – российский. В общем, и вашим, и нашим. Вроде бы и овцы целы, и волки сыты. Но так не бывает.

Призовем на помощь логику: если юридически Крым украинский, то кто такие в нём российские власти и войска? Правильно, не что иное, как оккупанты, захватчики. Но признать это, заявить об этом экс-претендентке на президентский пост страшно. В ход идет пресловутая «женская» логика, а точнее – отсутствие всякой логики.

На слуху у всех также заявления Тихановской о том, что она всего лишь слабая женщина, что подавать свою кандидатуру в будущем на президентских выборах она не будет.

Одним словом, шапка Мономаха оказалась бывшей домохозяйке не по плечу. Точнее, не по голове.